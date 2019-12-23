Сильна національна валюта може бути в проєкції сильної економіки. А сильна валюта в слабкій економіці - це штучні фактори, які можуть бути нівельовані в середньостроковій перспективі.

Про це #Буквам розказав економіст Олексій Кущ.

“Взяти для прикладу наших трудових мігрантів – їхні заробітки складають, приблизно, 10 млрд доларів на рік. Гривня зміцнилася на 20 % і 5 % споживча інфляція. Це означає, що з тих 10 млрд, які вони перевели своїм родинам в Украину, 2,5 млрд доларів втрачені через зміцнення гривні та інфляцію. Це величезний ресурс, який економіка втратила за рік. А якщо додати сюди 5 млрд доларів кредиту МВФ. Ось половину кредиту МВФ ми просто випустимо в повітря через цю антиекономічну політику”, – зазначив Олексій Кущ.

За його словами, в нинішніх економічних умовах ті люди, які радіють зміцненню курсу гривні, вже завтра можуть плакати, бо втратять частину зарплати, а бюджетникам, наприклад, скоротять якісь виплати.