Про це повідомляє американське видання The New York Times.

В Національному центрі з ураганів повідомили, що максимальна швидкість вітру складала 85 км/год. Минулої ночі, коли шторм дійшов на узбережжя штату Нью-Джерсі, швидкість вітру була 126 км/год. Такий перепад пов’язують з тим, що можливе виникнення торнадо.

Через сильний дощ в Нью-Йорку виникли проблеми з рухом транспорту. Велика кількість доріг затоплена. Також вода заповнила одну станцію метро.

Some subway system ya got there. This is the 157th St. 1 line right now. @NYCMayor @BilldeBlasio pic.twitter.com/xyfTAUPPNu

— Paullee 🤠 (@PaulleeWR) July 8, 2021