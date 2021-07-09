В п'ятницю вранці тропічний шторм "Ельза" дійшов до Нью-Йорка. В деяких частинах штату - опади в вигляді дощу та сильного вітру. В Новій Англії можуть виникнути торнадо.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

В Національному центрі з ураганів повідомили, що максимальна швидкість вітру складала 85 км/год. Минулої ночі, коли шторм дійшов на узбережжя штату Нью-Джерсі, швидкість вітру була 126 км/год. Такий перепад пов’язують з тим, що можливе виникнення торнадо.

Через сильний дощ в Нью-Йорку виникли проблеми з рухом транспорту. Велика кількість доріг затоплена. Також вода заповнила одну станцію метро.

Some subway system ya got there. This is the 157th St. 1 line right now. @NYCMayor @BilldeBlasio pic.twitter.com/xyfTAUPPNu — Paullee 🤠 (@PaulleeWR) July 8, 2021

В районі Нової Англії очікують два торнадо.

Внаслідок тропічного шторму, у Флориді загинув один місцевий житель. В штаті Джорджія виник торнадо, що зруйнував велику кількість будинків. У 24 тисячах будинків від штату Делавер до Массачусетсу, вимкнули електроенергію.

За прогнозами синоптиків, тропічний шторм до вечора п’ятниці опиниться в Атлантичній Канаді, де трансформується і посттропічний циклон.

“Ельза” – перший ураган атлантичного сезону. За прогнозами, через шторм випаде від 10 до 20 см дощу з максимальною загальною кількістю 38 см.