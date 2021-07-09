Про це повідомляє американське видання The New York Times.
В Національному центрі з ураганів повідомили, що максимальна швидкість вітру складала 85 км/год. Минулої ночі, коли шторм дійшов на узбережжя штату Нью-Джерсі, швидкість вітру була 126 км/год. Такий перепад пов’язують з тим, що можливе виникнення торнадо.
Через сильний дощ в Нью-Йорку виникли проблеми з рухом транспорту. Велика кількість доріг затоплена. Також вода заповнила одну станцію метро.
Some subway system ya got there. This is the 157th St. 1 line right now. @NYCMayor @BilldeBlasio pic.twitter.com/xyfTAUPPNu
— Paullee 🤠 (@PaulleeWR) July 8, 2021
В районі Нової Англії очікують два торнадо.
Внаслідок тропічного шторму, у Флориді загинув один місцевий житель. В штаті Джорджія виник торнадо, що зруйнував велику кількість будинків. У 24 тисячах будинків від штату Делавер до Массачусетсу, вимкнули електроенергію.
За прогнозами синоптиків, тропічний шторм до вечора п’ятниці опиниться в Атлантичній Канаді, де трансформується і посттропічний циклон.
“Ельза” – перший ураган атлантичного сезону. За прогнозами, через шторм випаде від 10 до 20 см дощу з максимальною загальною кількістю 38 см.
- В американському штаті Алабама в результаті торнадо, спровокованого штормом, пошкоджено щонайменше 50 пересувних будинків.