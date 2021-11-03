Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України проводять обшуки в першого віцепрем'єр-міністра України — міністра економіки України Олексія Любченка, який вчора подав у відставку.

Про це повідомляє проєкт журналістських розслідувань “Слідство.Інфо“ із посиланням на власні джерела.

За їх даними, обшуки можуть бути пов’язані зі “скрутками” і ухиленням від сплати податків.

Також слідчі дії проходять у виконувача обов’язків голови Державної податкової служби Євгена Олейнікова та у центральному апараті ДПС.

У коментарі #Буквам у пресслужбі НАБУ повідомили, що інформація щодо обшуків наразі уточнюється. #Букви також намагаються отримати коментар від СБУ.

Водночас “Слідство.Інфо“ інформує, що у Службі безпеки відмовились коментувати обшуки “до закінчення дій“, але не заперечили проведення операції. Журналісти також опублікували фотографію з місця події, яку отримали від власних джерел.

У Державній податковій службі підтвердили проведення обшуків. Зазначається, що підставою для таких дій стала кримінальна справа щодо порушень вимог податкового законодавства низкою підприємств Полтавської області.

У ДПС повідомили, що у грудні 2020 року та у січні 2021 року проводилась власна перевірка ГУ ДПС у Полтавській області з питань відпрацювання ризикових суб’єктів господарської діяльності, в тому числі і по підприємствах, що є фігурантами в матеріалах згаданої кримінальної справи. За результатами перевірки було виявлено ряд порушень службової дисципліни представниками ГУ ДПС у Полтавській області, у звʼязку з чим до службових осіб були застосовані заходи дисциплінарного впливу.

Стосовно обставин, які були виявлені під час вказаної перевірки, що ймовірно містили ознаки кримінальних правопорушень, інформація була передана Державною податковою службою України до правоохоронних органів (Державного бюро розслідувань).