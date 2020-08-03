Про це повідомляють #Букви.
За словами представника СБУ, терориста Сухроба Карімова успішно затримали та вивели із будівлі бізнес-центру “Леонардо”.
В спецоперації брали участь близько 300 співробітників полиції, а також силовики СБУ та військовослужбовці Національної гвардії.
Фото: СБУ
Наразі проводиться перевірка приміщення на вибухонебезпечні предмети.
Раніше пресслужба МВС України оприлюднила фотографію зловмисника.
Фото: Пресслужба МВС
У соціальній мережі Facebook є сторінка Сухроб Карімова.
Три дні тому він опублікував пост наступного змісту:
А саму сторінку він майже не вів, опублікував лише кілька своїх фото, починаючи з 2011 року.
Нагадаємо, що 3 серпня невідомий чоловік увійшов до відділення “Універсал Банку”, що в Шевченківському районі столиці, і повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба.
Працівники банку вийшли з приміщення, в середині залишився керівник відділення – за власним бажанням.
- Представники поліції почали перемовини з терористом та запропонували йому здатися. Територію біля бізнес-центру “Леонардо” оточили.
- Пізніше в СБУ повідомили ім’я терориста – Карімов Сухроб Рахматович, 1988 року народження. Він громадянин Узбекистану.