Силовики провели успішну операцію із затримання зловмисника, який погрожував вибухом у київському відділенні "Універсал банку".

Про це повідомляють #Букви.

За словами представника СБУ, терориста Сухроба Карімова успішно затримали та вивели із будівлі бізнес-центру “Леонардо”.

В спецоперації брали участь близько 300 співробітників полиції, а також силовики СБУ та військовослужбовці Національної гвардії.

Фото: СБУ

Наразі проводиться перевірка приміщення на вибухонебезпечні предмети.

Раніше пресслужба МВС України оприлюднила фотографію зловмисника.

Фото: Пресслужба МВС

У соціальній мережі Facebook є сторінка Сухроб Карімова.

Три дні тому він опублікував пост наступного змісту:

А саму сторінку він майже не вів, опублікував лише кілька своїх фото, починаючи з 2011 року.

Нагадаємо, що 3 серпня невідомий чоловік увійшов до відділення “Універсал Банку”, що в Шевченківському районі столиці, і повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба.

Працівники банку вийшли з приміщення, в середині залишився керівник відділення – за власним бажанням.