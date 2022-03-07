Українська мережа супермаркетів "Сільпо" докладає максимум зусиль, аби забезпечити доставку товарів для населення. Останні кілька днів це біль і фокус уваги всіх керівників, логістів, вантажників та тисяч інших людей.

Знаємо, що хвилює, коли будуть продукти в магазинах “Сільпо“.

Що робить компанія: прокладає нові маршрути, вивчає незвідані стежки, тісно співпрацює з державою. На складах Перевершники залишаються вночі, щоб не порушувати комендантську годину і мати змогу пакувати. Аби тільки зранку відправити товари у магазини.

Але мережі супермаркетів катастрофічно не вистачає водіїв для фур і частково самих вантажівок. Тому якщо ви це читаєте і маєте водійські права категорії С і вище, або серед ваших друзів-родичів є така людина, передайте повідомлення:

“Водії, які можуть керувати вантажними автомобілями, приходьте до нас на роботу. Допоможіть нам нагодувати країну! Особливо якщо ви в Києві та області. Особливо, якщо у вас є свій автомобіль для перевезень. Телефонуйте за номером 0 800 301 707 (дзвінки безкоштовні) і дізнайтеся більше деталей”.

“Сільпо” стоїть, любить і обіймає міцно.