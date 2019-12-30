Українська мережа магазинів "Сільпо" під Новий рік поповнила асортимент незвичайним товаром — салати, в тому числі традиційний "Олів'є" — вже нарізані та закочені в банки.

Про це повідомила в фейсбук директор з корпоративних комунікацій групи компаній Fozzy Group, в яку входить “Сільпо” Ніна Міщенко.

“До новорічних свят запустили три салати в банках. Є 1 л та 2 л. Якщо хочете — можете заправити”, – написала вона, додавши до посту відповідне фото.

Міщенко також додала, що знайти новинку можна у відділах кулінарії супермаркетів “Сільпо”, а вартість таких салатів — 99 за літр.

Зазначимо, що ідея консервованих заготовок для новорічних салатів не нова. “Олів’є” в скляних банках вже кілька років продаються в мережі ресторанів “Компот”.

Аналогічні продукти є в асортименті виробників овочевих консервів, наприклад, польської марки “Kwidzyn” та французької “Bonduelle”.

У цьому зізналася і представник компанії.

Незважаючи на це, реакція користувачів Мережі — виключно позитивна. Під постом Міщенко жодного негативного коментаря. І хоча новинок аж три, найбільший інтерес користувачі проявили до традиційного новорічного “Олів’є”. Деякі навіть просять відправити улюблений салат поштою за кордон.