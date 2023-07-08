Джерело: Novinky.cz
Обносов, холдингова компанія якого розробляє ракети, якими Росія обстрілює Україну, не значиться ні в чеському, ні в європейському списку санкцій.
Відомо, що зять Обносова Ростислав Зоріков живе в Празі та володіє нерухомістю на суму близько 4,2 млн євро.
“Зоріков не тільки продовжує жити в Празі, але й живе як мафія. Він їздить на елітних автомобілях, хоча не має офіційних доходів, і б’є людей, які наважуються протестувати проти корупції та несправедливості”, – написала керівниця відділу розслідувань ФБК Марія Певчих.
У Міністерстві закордонних справ відмовилися коментувати цю справу.
“З міркувань безпеки ми не оприлюднюємо подробиці процесу внесення юридичних осіб до національного списку санкцій”, – заявив речник відомства Деніел Дрейк.
- 21 червня посли Європейського союзу погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. Він охоплює заходи, спрямовані на протидію обходу вже чинних обмежень і окремим лістингам.
- Минулого року російські компанії подвоїли свої доходи – до 15 трильйонів доларів – завдяки енергетичному ринку. Але це не означає, що вони отримують величезні прибутки.
- Група російських магнатів збирає мільярди доларів дивідендів, отримуючи виплати від своїх компаній навіть в умовах санкцій через війну в Україні. Однак витрати свої кошти вони можуть фактично лише в Росії.