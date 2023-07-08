Родина Бориса Обносова, керівника російського холдингу Тактичного ракетного озброєння, володіє нерухомістю в Чехії на сотні мільйонів крон.

Джерело: Novinky.cz

Обносов, холдингова компанія якого розробляє ракети, якими Росія обстрілює Україну, не значиться ні в чеському, ні в європейському списку санкцій.

Відомо, що зять Обносова Ростислав Зоріков живе в Празі та володіє нерухомістю на суму близько 4,2 млн євро.

“Зоріков не тільки продовжує жити в Празі, але й живе як мафія. Він їздить на елітних автомобілях, хоча не має офіційних доходів, і б’є людей, які наважуються протестувати проти корупції та несправедливості”, – написала керівниця відділу розслідувань ФБК Марія Певчих.

У Міністерстві закордонних справ відмовилися коментувати цю справу.

“З міркувань безпеки ми не оприлюднюємо подробиці процесу внесення юридичних осіб до національного списку санкцій”, – заявив речник відомства Деніел Дрейк.