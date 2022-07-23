На тлі повномасштабної російсько-української війни сім'я з Макарова вимушена жити в руїнах через відсутність підтримки та допомоги з боку влади. Сподівання у родини залишаються лише на волонтерів, які допомагають розбирати завали та надають речі побутової необхідності.

Про це повідомляють #Букви.

У першій половині березня російські окупаційні війська підійшли до Макарова, невеликого містечка у Київській області. Втім, Збройні сили України (ЗСУ) не пустили ворога у місто, але багато днів Макаров залишався під обстрілом ворожої артилерії.

Декілька снарядів влучили у двір пенсіонерки Людмили, якій 64 роки. Вона проживає разом із сином та лежачою матір’ю, якій вже 84 роки. Всі дивом уціліли, люди опинилися під завалами, проте не отримали травм. Внаслідок обстрілу літня кухня та частина будинку залишитися повністю зруйновані.

Декілька днів родина сама розбирала завали. Як зазначила Людмила, ні сусіди, ні родичі не запропонували допомоги. Поки у місті продовжувалися обстріли, родина з допомогою волонтерів евакуювалася до Івано-Франківської області.

Згодом, у середині травня сім’я повернулася додому. Приїхавши, вони помітили, що за їхньої відсутності частина літньої кухні та веранда остаточно завалилася, а двір перетворився на звалище битої цегли й будівельного сміття. Жінки не могли навіть підійти до хати, однак потроху розбирали завали. У такий спосіб, жінка Людмила, яка показана на більшості світлин, її син, який погано бачить та лежача мати стали жити в руїнах свого будинку.

Попри всі незгоди влада не пропонувала жодної допомоги. Жінка звернулася до мера Макарова, на що він відповів: “У мене таких як ви багато, завантажуйте фотографії в “Дію” і чекайте на компенсацію”.































Сім‘я з Макарова вимушена жити у розваленому будинку через відсутність підтримки з боку влади: фото // 16 фото

У центрі гуманітарної допомоги вдалося отримати лише крупи, воду та серветки. Натомість влада запропонувала лише плівку, яку треба натягнути на розбитий дах, аби будинок не заливали дощі. Проте і її натягувати на дах потрібно було самостійно. Людмила розповіла, що з цим допомогли волонтери.

На початку липня до Макарова приїжджала делегація ООН та проходила вулицею, де мешкають жінки. Людмила почула шум і сама вийшла до представників організації, які вже проходили повз її будинок. Вона підійшла до них, розповівши свою історію.

Жінка попросила холодильник, адже старий пошкодило уламками кухні. Людмила зазначила, що не вірила в успіх “витівки”, але за кілька днів їй привезли новий холодильник. Водночас мер Макарова, який супроводжував делегацію ООН, обіцяв Людмилі допомогти з вивезенням сміття. Варто зауважити, що допомогти не з розбором завалом, не поновити будинок, а вивезти вже розібрані завали.

Кореспондент #Букв додав, що велику допомогу надають волонтери. Вони розібрали завали, купили електроплиту та обіцяють відновити хоча б частину будинку.