Cім’ю з Техасу засудили за штурм Капітолію, внаслідок чого двоє батьків засудили до ув’язнення, а троє дорослих дітей отримали умовний термін покарання та домашні арешт.

Про це повідомляє CNN.

Сім’я Манн з Техасу, була однією з перших, хто увійшов до Капітолію 6 січня, залізши через розбите вікно та пройшовши через склеп і центр для відвідувачів, перш ніж увійти в конференц-зал Сенату.

Батькам Доун і Томасу Манн головний суддя Беріл Хауелл оголосив догану за те, що вони привезли чотирьох із восьми своїх дітей – трьох дорослих і одну неповнолітню до Вашингтона з наміром розслідувати результати виборів 2020 року.

Перед винесенням вироку Доун Манн сказала, що перебувала у Вашингтоні, щоб отримати відповіді про те, чи безпечні вибори 2020 року. Натомість суддя Хауелл сказав, що це не виправдовує насильство.

Томас Манн сказав судді, що ніколи раніше не займався політикою, але зазначив: “я просто дивився, що відбувається в новинах, і я відчував, що ми повинні висловити свою думку”. Дон і Томас Манн були засуджені до 14 діб за гратами. Їхніх дорослих дітей, Кайлі, Джошуа та Крісті засудили до умовного терміну та часткового домашнього ув’язнення.

Перед нападом на Капітолій Томас Манн заохочував інших поїхати до округу Колумбія 6 січня через дописи в соціальних мережах, і після бунту родина написали в соціальних мережах, що вони були в Капітолії того дня.

Крісті Манн, найстарша з восьми дітей Манн, отримала 90 днів домашнього арешту на додаток до умовного терміну. Суддя Хауелл сказав, що Крісті, як мати трьох дітей, мала б усвідомлювати те, що вона бере участь у злочинній діяльності, і могла прийняти власне рішення не входити до Капітолію.

Варто зазначити, що спеціальний комітет Палати представників, який розслідує події 6 січня 2021 року, проводить останні слухання перед проміжними виборами в четвер, даючи групі ще одну можливість підтвердити своє повідомлення про те, що колишній президент США Дональд Трамп все ще небезпечний для демократії.

За кілька місяців після останнього слухання ФБР провело обшук у маєтку колишнього президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в межах розслідування очевидного неправильного поводження та зберігання конфіденційних державних документів. В межах окремого розслідування Міністерство юстиції надіслало повістки десяткам осіб, пов’язаних із Трампом, оскільки його розслідування спроб підриву виборів 2020 року посилюється та розширюється.

Крім того, за даними СNN, комітет планує викласти свою позицію на слуханнях у четвер про те, що Трамп залишається “явною та реальною небезпекою” через його спроби скасувати вибори у 2020 році та, що це означає для кампанії 2024 року, де він є потенційним фаворитом від Республіканської партії.

Зокрема, співробітник Дональда Трампа також повідомив ФБР про те, що колишній президент наказав йому перенести коробки з підвального приміщення до його резиденції після того, як йому було вручено повістку до суду щодо будь-яких секретних документів у маєтку у Флориді.

За даними СNN, ФБР також має записи з камер спостереження, на яких видно, як співробітник виносить коробки зі сховища.

Відтак розповідь свідків про дії Дональда Трампа після того, як у травні йому була вручена повістка, разом із відеозаписом може стати ключем до федерального кримінального розслідування, яке розглядає низку потенційних злочинів, зокрема перешкоджання, знищення державних документів і неправомірне поводження з секретною інформацією.

Нагадаємо, що у серпні Федеральне бюро розслідувань провело обшуки у помешканні колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа у Мар-а-Лаго у межах перевірки документів. 8 серпня ФБР провело обшук у помешканні Трампа на курорті у Мар-а-Лаго у Палм-Біч (штат Флорида). Обшук було проведено у межах розслідування поводження з президентськими документами, зокрема секретними документами, які могли доставити у помешкання Трампа.

Довідка. Штурм Капітолію США — насильницькі протести, що пройшли 6 січня у Вашингтоні (округ Колумбія), організовані групою прихильників президента США Дональда Трампа, метою яких було змінити результати президентських виборів 2020 року. Учасники протестів захопили будівлю Капітолію США, що призвело до загибелі п’яти людей та змусило членів Конгресу США тимчасово евакуюватися, однак зрештою не завадило сертифікації результатів виборів.