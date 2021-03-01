Так званий прем'єр окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що президент України Володимир Зеленський разом з дружиною регулярно сплачують комунальні послуги за свою нерухомість на півострові.

Про це глава окупаційної влади повідомив в ефірі телеканалу “Росія 24”.

“До речі, пан Зеленський і його дружина й досі є власниками нерухомості на території Республіки Крим. Заборгованості з комунальних платежів немає. Окупантам, в лапках, він платить все активно, спокійно. Ніяких проблем, нічого не бентежить. Тримає, ймовірно, на випадок, якщо доведеться у нас просити політичного притулку”, – сказав Сергій Аксьонов.



Раніше #Букви розповідали, що Олена Зеленська в 2013 році купила елітну квартиру в Криму менш ніж за половину ринкової вартості у екснардепа, олігарха Олександра Буряка.

Квартира, про яку йде мова, знаходиться в елітному комплексі “Імператор” на узбережжі Чорного моря. Reuters не зміг встановити, чому квартира була продана за цінами нижче ринкових: ні Зеленський, ні його дружина не відповіли на запити про коментарі. Чи не прокоментував цю угоду і Буряк.

Відзначається, що Зеленська купила трикімнатну квартиру в пентхаусі на півострові в квітня 2013 роки за 163 893 доларів.

Таким чином, вона придбала квартиру за ціною близько 1263 доларів за квадратний метр.

Фото: Reuters

Однак в 2012 році, згідно з даними сайту нерухомості domik.ua, квартири в ЖК “Імператор” продавалися за ціною від 3500 до 4000 доларів за квадратний метр. На іншому сайті, indoor-estate.ru, квартири в цьому будинку в 2012 році продавалися мінімум по 2800 долара за квадратний метр. Агент з нерухомості в Криму, який говорив на умовах анонімності, підтвердив, що квартири, які можна порівняти з квартирами в комплексі “Імператор”, зазвичай продавалися в 2013 році за ціною від 2500 до 3000 доларів за квадратний метр, але могли коштувати і до 5000 доларів.