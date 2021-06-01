Сім країн Євросоюзу запустили COVID-паспорти

Про це йдеться у заяві Єврокомісії.
Зокрема, сертифікати вакцинації запустили Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Греція, Хорватія і Польща. Інші держави вирішили запустити COVID-паспорти тільки тоді, коли будуть розгорнуті усі функції.
Зазначається, що такий сертифікат буде доступний в цифровому форматі у вигляді QR-коду або у паперовому варіанті. Він слугуватиме доказом того, що людина була вакцинована проти COVID-19, здала негативний результат тесту або нещодавно видужала.
“Створений всього за два місяці, шлюз ЄС забезпечує перевірку функцій безпеки, що містяться в QR-кодах всіх сертифікатів. Це дозволить громадянам і владі бути впевненими в правдивості сертифікатів. Під час цього процесу ніякі особисті дані не передаватимуться і не зберігаються”, – пояснили в Єврокомісії.
Нагадаємо, що 21 травня Європарламент і Рада ЄС досягли попередньої домовленості щодо запровадження з липня цифрових COVID-сертифікатів, які мають забезпечити свободу пересування у Європі на час пандемії коронавірусу.
Запустити цифрові COVID-сертифікати у всіх країнах ЄС планують з 1 липня.
- У четвер, 20 травня, Рада Європейського Союзу рекомендувала відкрити кордони для іноземців, щеплених схваленою у Європі вакциною.
- У Європейському союзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. 17 березня Єврокомісія представила розроблений документ – цифровий зелений сертифікат.
- 29 квітня Європейський парламент затвердив свою позицію щодо введення сертифікату для підтвердження права на вільне пересування в Європі під час пандемії.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що невдовзі COVID-паспорти стануть обов’язковою умовою для подорожей Європою. Україна діє синхронізовано з ЄС, тому готується до запуску таких сертифікатів у липні.