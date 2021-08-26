Семеро представників поліції Капітолія подали до суду на 45-го американського президента Дональда Трампа. Вони переконані що колишній президент був у змові з представниками ультраправих екстремістських організацій задля збереження влади над країною.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Семеро офіцерів подали позов у четвер, 26 серпня. На їх думку, Трамп домовився з представниками ультраправих екстремістських груп з метою спровокувати напад на будівлю Конгресу 6 січня.

Позов подано до Федерального суду Вашингтона (округ Колумбія). В документі йдеться, що поштовхом для штурму стали заяви Трампа, які він робив з дня президентських виборів (тобто з листопада до початку січня). На думку поліціянтів, Трамп знав про те, що американців можна спровокувати, аби вони діяли агресивно. Тодішній президент США активно робив такі заяви, сподіваючись “дискваліфікувати перемогу Джо Байдена на виборах”.

Поліціянти стверджують, що Трамп був у змові з представниками організацій Proud Boys та Oath Keepers, а також з ультраправими політичними активістами – Роджером Стоуном та Алі Александром.

“Трамп спільно з іншими відповідачами навмисно та наполегливо ініціювали й заохочували фейкові заяви щодо фальсифікації виборів, аби дискредитувати результати виборів та спричинити хвилю обурення серед прихильників”, – сказано в позові.

Це не перший позов, який подали проти Трампа стосовно штурму Капітолія. Окрім нього, позов закликає до відповідальності понад 20 осіб.

Раніше, в лютому, NAACP та конгресмен Бенні Томпсон подали до суду на Трампа, звинувативши його, його адвоката Рудольфа Джуліані та ультраправі організації, стверджуючи, що між ними була змова з метою “підбурювання до заворушень”.

Ще через місяць член Палати представників Ерік Суолвелл та член Палати представників Мо Брукс подали позови, звинувативши Трампа у “повній відповідальності” за штурм Капітолія.

Наприкінці березня офіцери поліції Капітолія Сідні Хембі та Джеймс Блассінгейм подали позов проти Трампа, звинувачуючи його в травмуванні, отриманому через напади прихильників Трампа. Кожен вимагає понад 75 тисяч доларів компенсації.

Особистий адвокат Трампа Рон Фішетті поки не прокоментував запити щодо коментарів.

До цього Трамп у відповідь на аналогічний позов заявив, що його дії – “прояв свободи слова, яку гарантує Перша поправка до Конституції США. Окрім цього, він вважає, що, як президент, мав право на подібні заяви та коментарі.

Нагадаємо, 6 січня під час штурму Капітолія загинуло четверо осіб. На наступний день помер офіцер поліції Капітолія, на якого напали активісти. Ще четверо поліціянтів закінчили життя самогубством. Приблизно 100 поліціянтів отримали поранення різного рівня складності.

13 січня Палата представників США оголосила імпічмент президентові Дональду Трампу через його роль у підбурюванні натовпу своїх прихильників до штурму Капітолія. Стаття звинувачення в резолюції була одна – “підбурювання до повстання”. 25 січня резолюцію про імпічмент передали до Сенату

13 лютого Сенат США виправдав колишнього президента країни Дональда Трампа на слуханнях щодо імпічменту. Імпічмент підтримали сенатори-республіканці: Річард Берр, Білл Кессіді, Сьюзан Коллінз, Ліза Меркаускі, Мітт Ромні, Бен Сасс і Пет Тумі. Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл проголосував проти оголошення імпічменту.

У лютому конгресмен-демократ Бенні Томпсон подав позов проти Дональда Трампа і його адвоката Рудольфа Джуліані, звинувативши їх у змові з метою підбурювання до заворушень у Капітолії 6 січня. Згодом схожий позов подав конгресмен-демократ Ерік Сволвелл.

У липні офіцери, які стали свідками штурму Капітолія, дали покази стосовно того, що пережили 6 січня, коли бунтівники ввірвалися до адміністративної будівлі. Вони розповіли про расистські приниження з боку активістів й не тільки.