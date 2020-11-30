У ніч з 29 на 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності відбувся силовий розгін спецпідрозділом "Беркут" студентів, учасників Євромайдану.

#Букви нагадують про події семирічної давнини.

Протести в Україні розпочалися 21 листопада після рішення Кабінету Міністрів про призупинення процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

На Майдані Незалежності в ніч на 30 листопада перебувало близько 400 протестувальників, більшість з яких – студенти і молодь.

Ще вночі на Майдан заїхала комунальна техніка, яка привезла конструкції для встановлення новорічної ялинки. Разом з комунальниками прибули загони поліції, близько 2 тисяч осіб. Вони оточили активістів, які грілися біля багаття, спали або співали пісні.

Влада трактувала розгін як “розчистку території для встановлення новорічної ялинки”.

“Беркут” бив особливо жорстоко: гумовими кийками, ногами.

Тікаючи від силовиків, люди ховалися у Михайлівському соборі.

Внаслідок дій “Беркута” постраждали щонайменше 79 осіб. 35 осіб міліціонери затримали, але згодом відпустили. Проти учасників мітингу відкрили два кримінальні провадженняа – за статтями “Опір представникам влади” і “Хуліганство”.

Застосування сили проти студентів неабияк обурило суспільство, і вже після цих подій на вулиці Києва вперше з 2004 року вийшов майже один мільйон людей. Дорожній рух Хрещатиком відтоді було перекрито. Почався справжній Майдан.

У лютому 2017 року експрезидент України Віктор Янукович заявив, що за розгоном студентів у центрі Києва 30 листопада 2013 року стояли тодішній секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Клюєв, голова Адміністрації Президента Сергій Льовочкін і олігарх Дмитро Фірташ.