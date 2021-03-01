Сім років тому, 1 березня 2014 року, Рада Федерації Росії підтримала звернення президента Володимира Путіна і дозволила ввести російські війська на територію України.

Про це розповідають #Букви.

Вранці 1 березня 2014 року самопроголошений “голова Ради міністрів АР Крим” Сергій Аксьонов звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням посприяти у “забезпеченні миру і спокою” на території Криму.

Того ж дня Путін відправив до Ради Федерації пропозицію про введення російських військ на півострів. Обидві палати Державної думи 1 березня 2014 року об 17:20 проголосували за введення російських військ на територію України, і в Крим зокрема.

1 березня російські війська почали масштабні силові акції, спрямовані на блокування українських військових баз на території півострова, захоплення адміністративних приміщень, контроль транспортних магістралей, аеродромів та інших стратегічно важливих об’єктів.

Мітинги у Донецьку та Луганську

Також почались масові проросійські акції у Донецьку і Луганську. Кілька тисяч людей вийшли на підтримку бійців “Беркута”, які вбивали учасників Революції Гідності у Києві. Учасники мітингу висловили недовіру голові Донецької обласної державної адміністрації Андрію Шишацькому і оголосили своїм лідером командира “Народної оборони Донбасу” Павла Губарєва.

Цього ж дня Донецька міська рада виступила з ініціативою провести референдуму щодо статусу Донецької області. Ініціативу міської ради підтримала Донецька обласна рада. Опісля відбулась спроба штурму обласної адміністрації.

У Луганську на мітингу вимагали надати російській мові статусу державної, сформувати муніципальну міліцію, дати право обирати голів ОДА та прокурорів. Учасники спалили опудала Арсенія Яценюка, Олега Тягнибока та Віталія Кличка.

З будівлі Луганської ОДА також спустили українські прапори та підняли російські.

Захоплення об’єктів у Криму

Крім того, російські десантники захоплювали об’єкти у Криму у формі “Беркута”, на що вказують фотографії самих десантників, зроблені у захоплених державних установах АР Крим, які вдалося дістати з їхніх акаунтів у соціальних мережах.

16 березня окупаційною владою було проведено “референдум” про незалежність Криму, яким вона намагалась легітимізувати захоплення іноземної території.

18 березня у Москві Путін спільно з самопроголошеними головою Ради Міністрів Криму Сергієм Аксьоновим, спікером Верховної Ради АРК Володимиром Константиновим та головою Севастопольської міської державної адміністрації Олексієм Чалим підписали договір про прийняття Республіки Крим до складу Росії.

Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі визнала такі дії Росії військовою агресією, неспровокованою і заснованою на абсолютно безпідставних припущеннях і приводах.

З 2014 року від дій російсько-окупаційних військ на території України загинуло близько 14 тисяч українців, близко 3,5 мільйонів людей покинули свої оселі, 400 тисяч стали учасниками бойових дій.

Російська Федерація продовжує заперечувати свою участь у війні проти України та називає її “громадянським конфліктом”.