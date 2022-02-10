Про це повідомляють #Букви.
Протягом світлої доби дня відбулися дві серії вибухів. Понад 30 реактивних снарядів РФ влучили у місцевий аеродром, де знаходився штаб АТО, а також у житлові квартали населеного пункту.
Через атаку загинуло 17 осіб: цивільні та військовослужбовці, водночас 64 людини отримали поранення різних ступенів важкості, після чого були доставлені в лікарні. Зокрема внаслідок обстрілів пошкоджено 41 будівля.
Серед загиблих військових Євген Бушнін, Володимир Глубоков, Віктор Дев’яткін, Володимир Довганюк, Денис Жембровський, Михайло Ілляшук, Сергій Хаустович, Ігор Шевченко, Сергій Шмерецький.
Це був один з перших випадків застосування забороненого озброєння збройними силами Росії. Снаряди, які випустили з реактивної системи залпового вогню “Смерч”, що спорядили касетними боєприпасами. Застосування такого озброєння заборонено Конвенцією про касетні боєприпаси, яка ухвалена у 2008 році. Тоді Росія відмовилася підписувати документ.
Також справа про обстріл Краматорська є частиною позову України проти Російської Федерації у Міжнародному суді ООН.
- Сьогодні Росія та Білорусь приступили до 10-денних спільних військових навчань біля українського кордону. Вони анонсовані, як тренування з метою відпрацювання завдань для відбиття зовнішньої агресії під час ведення оборонної операції, а також протидії тероризму та “захисту інтересів Союзної держави”.
- Зокрема 9 лютого в Україну прибув новий військовий вантаж із партією боєприпасів у межах воєнно-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. Для Збройних Сил України надіслали понад 80 тонн боєприпасів.
- Відомо, що Сполучені Штати Америки розширили до 300 млн доларів допомогу Збройним Силам України на 2022 рік.
- Тим часом американське видання The Economist навело факти того, що Захід висловлює розчарування Зеленським, тому що він вимагає термінової постачі озброєння з Заходу, водночас насміхаючись над перспективою повномасштабної війни, для якої знадобиться ця зброя.