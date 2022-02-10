Сім років тому, 10 лютого 2015 року, окупаційні війська Російської Федерації обстріляти забороненими у світі касетними боєприпасами місто Краматорськ у Донецькій області, використавши реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) "Смерч".

Про це повідомляють #Букви.

Протягом світлої доби дня відбулися дві серії вибухів. Понад 30 реактивних снарядів РФ влучили у місцевий аеродром, де знаходився штаб АТО, а також у житлові квартали населеного пункту.

Через атаку загинуло 17 осіб: цивільні та військовослужбовці, водночас 64 людини отримали поранення різних ступенів важкості, після чого були доставлені в лікарні. Зокрема внаслідок обстрілів пошкоджено 41 будівля.

Серед загиблих військових Євген Бушнін, Володимир Глубоков, Віктор Дев’яткін, Володимир Довганюк, Денис Жембровський, Михайло Ілляшук, Сергій Хаустович, Ігор Шевченко, Сергій Шмерецький.

Це був один з перших випадків застосування забороненого озброєння збройними силами Росії. Снаряди, які випустили з реактивної системи залпового вогню “Смерч”, що спорядили касетними боєприпасами. Застосування такого озброєння заборонено Конвенцією про касетні боєприпаси, яка ухвалена у 2008 році. Тоді Росія відмовилася підписувати документ.

Також справа про обстріл Краматорська є частиною позову України проти Російської Федерації у Міжнародному суді ООН.