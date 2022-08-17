Восени 2022 року вийде на екрани новий американський комедійний телесеріал жахів "Венздей" (Wednesday), заснований на персонажі Вензді Аддамс із телесеріалу "Сімейка Аддамс". Прем'єра відбудеться на Netflix і складатиметься з восьми епізодів.

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Серіал Венздей (Wednesday) буде надприродною містичною комедією про дорослішання, зосередженою на Вензді Аддамс, а саме на роках її навчання в Академії Невермора, де вона намагатиметься опанувати свої екстрасенсорні здібності, зупинити жахливе вбивство жителів міста і розгадати надприродну таємницю, яка вплинула на її сім’ю 25 років тому — і все це паралельно з розвитком її нових стосунків.

Вензді Аддамс — персонаж відомої серії коміксів “Сімейка Аддамс”, а також серіалів, мультсеріалів та кінофільмів за ним. Вензді була названа з натяком на відому англійську пісеньку, а саме на рядок “Той, хто в середу був народжений, гірким горем буде повен”. Вона сестра Пагслі Аддамса і Паберта і єдина дочка Гомеса і Мортиші Аддамсів.

Вензді — бліда, чорнява дівчинка, майже постійно має однакову зачіску – дві довгі коси, любить все похмуре і пов’язане зі смертю. Зазвичай одягнена в сувору сіру сукню з білим коміром, що нагадує шкільну форму. Рідко посміхається. В пілотному епізоді серіалу згадано, що їй 6 років. У серіалі вона менш похмура, хоча дуже любить розводити павуків. Вензді — балерина. Улюблена іграшка — лялька, що зображає Марію-Антуанетту, яку гільйотинує її брат. Володіє дзюдо.

У жовтні 2020 року “Венздей” спочатку було оголошено як безіменний проєкт “Сімейки Аддамс”, який очолив Тім Бертон. Виробництвом серіалу займатиметься MGM Television, режисером буде сам Тім Бертон. Альфред Гоф і Майлз Міллар будуть виступати в якості виконавчих продюсерів, тоді як Гоф, Міллар і Бертон також будуть виконавчими продюсерами разом з Гейл Берман, Джоном Глікманом та Ендрю Міттманом.

Варто зазначити, що у лютому 2021 року Netflix дав замовлення серіалу з восьми епізодів.

19 травня 2021 року Дженна Ортега отримала головну роль. А 6 серпня 2021 року Луїс Гузман отримав роль Гомеса Аддамса. Натомість 9 серпня 2021 року Кетрін Зета-Джонс отримала роль Мортиші Аддамс. Знімання серіалу розпочалося 13 вересня 2021 року в Бухаресті, Румунія. Прем’єра “Венздей” запланована на 2022 рік на Netflix і складатиметься з восьми епізодів.

Щодо серіалу “Сімейка Аддамс”, то це американський комедійний телесеріал компанії “Filmways Television”, який був створений за коміксами Чарльза Аддамса. Транслювався з 18 вересня 1964 року по 8 квітня 1966 року, загалом було показано 2 сезони, по 32 епізоди кожний і тривалістю однієї серії близько 25 хвилин.

За сюжетом: родина Аддамсів відрізняється від звичайних сімей, їм подобається те, що інших просто б злякало. Глава сім’ї Гомес Аддамс дуже заможний бізнесмен, він любить свою дружину Мортишу і намагається їй ні в чому не відмовляти, навіть якщо вона захоче займатися вирощуванням отруйних рослин або надумає замовити обід на кладовищі.

У них служить дворецький Ларч, зріст якого становить два метри. Окрім того, ще є коробочка з живою рукою, яку звуть Річ. Діти в родині Аддамсів, Пагслі і Вензді, теж не зовсім звичайні. Вензді любить мучити свого брата. А улюблене заняття їх дядька — підривання динаміту. Людей, які вперше приходять у дім Аддамсів, шокує й трохи лякає їх спосіб життя.

За жанром історії про сімейку Аддамс належать до чорного гумору і зображення “ідеальної” американської сім’ї через призму сатири. Більшість жартів побудовано на “ненормальних” і часто приголовшливих захоплень родини, члени якої щиро не розуміють, що своєю поведінкою і способом життя вони викликають у людей, які їх оточують страх і роздратування.

Попри чорний гумор історій, Аддамсів втілюють згуртованою і люблячою родиною, яка формально не бажає іншим людям ніякого зла. У цілому ряді історій члени сім’ї демонструють надприродні здібності, що в першу чергу стосуються їх несприйнятливості до болю або різним небезпечним чи смертельним впливам.

Родина Аддамсів проживає у величезному похмурому особняку готичного стилю і включає наступних основних персонажів: глава сім’ї – Гомес, ексцентричний мільярдер іспанського походження з пишними вусами. Гімнаст, фехтувальник, курець сигар і пристрасний шанувальник своєї дружини і руйнування іграшкових поїздів.

Його дружина Мортиша – висока худорлява жінка з блідою шкірою в чорній сукні, що зовні нагадує вампіра. Вирощує отруйні рослини у своїй оранжереї та любить свого чоловіка не менше, ніж він її.

Дочка Вензді, завжди серйозна дівчинка у вбранні, що нагадує шкільну форму, яка схиблена на заподіяння іншим людям болю і страждань і об’єктом “інтересу” якої з точки зору всіляких “жартів” є її брат Пагслі;

Син Пагслі, зовні добродушний повний хлопчик, жертва садистських “жартів” Вензді, який, проте, після них завжди залишається цілим і неушкодженим.

Дядько Фестер, старший брат Гомеса, огрядний лисий чоловік з блідою шкірою і запалими очима, одягнений в подобу чернечої ряси, обожнює ігри з динамітом і всілякі садистські розваги, проте всі свої ідеї завжди випробує на собі самому.

Бабуся, яка періодично виступає то як мати Гомеса і Фестера, то як мати Мортиші — чарівниця і ворожка, що виглядає як стереотипна відьма.

Ларч — дворецький і слуга сім’ї, величезний мовчазний чоловік, який часто повторює фразу: “Викликали?”.

Річ — загадковий член сім’ї, іноді званий “другом дитинства” Гомеса і являє собою живу праву кисть руки, що спілкується з іншими мовою жестів. Живе в скриньці;

Кузен Ітт — родич сім’ї, який являє собою грудку шерсті ростом трохи вище метра з надітими поверх нього капелюхом і темними окулярами, видає дивні верески замість промови, що, однак, не заважає членам сім’ї Аддамс, на відміну від інших людей, розуміти його.

Персонажі “Сімейки Аддамс” стали героями трьох художніх фільмів, кількох телесеріалів і мультсеріалів, мюзиклу і відеоігор.