Про це поінформував сьогодні під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
“Сьогодні вносимо зміни, які дозволять сімейним лікарям видавати довідки, які засвідчують проходження повного курсу вакцинації проти коронавірусу. І це має спростити отримання таких свідоцтв”, – зазначив він.
За словами Шмигаля, вакцинація українців проти COVID-19 “набирає обертів”.
“Вже працює більш ніж 50 центрів масової вакцинації по всій країні. Зараз вийшли практично на 50 тисяч щеплень щодня, і будемо прискорюватися. Тому закликаю місцеву владу, зокрема і владу Києва, проаналізувати можливості системи та в наступні вихідні працювати у звичному режимі. Зрозуміло, що в нас двоє вихідних, і на обидвох будуть святкові дні. Але потрібно вакцинувати якомога більше людей”, – заявив голова уряду.
(На відео – з 3:44)
В ухваленій сьогодні постанові уряду № 611 прописано, що:
“Свідоцтво про вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19 може бути підписане лікарем, який надає первинну медичну допомогу і про вибір якого пацієнтом подана відповідна декларація згідно із законодавством, на підставі відомостей про вакцинацію, що містяться в електронній системі охорони здоров’я. На свідоцтві проставляється печатка надавача медичних послуг та підпис лікаря”.
Як раніше пояснювали в Міністерстві охорони здоров’я України, особи, яких щепили двома дозами вакцини проти COVID-19, за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію.
Таке свідоцтво можна отримати тільки в паперовій формі одразу після щеплення другою дозою вакцини, або в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров’я, для пред’явлення за потреби при перетині державного кордону.
Міжнародне свідоцтво про вакцинацію:
• заповнюється англійською або французькою мовою, додатково також українською мовою;
• міститиме персональні дані пацієнта (прізвище та ім’я латинкою записуватиметься так само, як у закордонному паспорті громадянина, або за правилами транслітерації), а також інформацію про вакцинацію (назва вакцини, дата вакцинації тощо);
• за потреби й за запитом людини заклад має надрукувати та оформити його згідно із міжнародними вимогами;
• обов’язково матиме офіційний штамп закладу охорони здоров’я та підпис лікаря;
• має бути підписане пацієнтом або його уповноваженим представником;
• буде дійсним лише, якщо введена вакцина схвалена до екстреного застосування ВООЗ;
• термін дії свідоцтва – один рік з можливістю продовження.
Міжнародне свідоцтво про вакцинацію не слід плутати з “ковідними сертифікатами”, які зараз розробляють в Україні та запроваджуються за кордоном, оскільки це різні поняття.
COVID-сертифікат міститиме інформацію не тільки про вакцинацію, але й про негативні результати ПЛР-тестів чи про одужання після COVID-19; видаватиметься як в електронній, так і в паперовій формі, міститиме QR-код тощо.
- Кабінет Міністрів вирішив продовжити до 31 серпня дію карантину в Україні з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19. Уряд також пом’якшив карантинні обмеження в Україні, дозволивши проводити масові заходи без обмеження за кількістю відвідувачів.
- Кабінет Міністрів скасував вимогу про наявність негативного тесту на коронавірус COVID-19 або самоізоляцію для українців, котрі повертаються з-за кордону.