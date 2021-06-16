В Україні сімейні лікарі зможуть видавати довідки про повну вакцинацію проти коронавірусу COVID-19.

Про це поінформував сьогодні під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Сьогодні вносимо зміни, які дозволять сімейним лікарям видавати довідки, які засвідчують проходження повного курсу вакцинації проти коронавірусу. І це має спростити отримання таких свідоцтв”, – зазначив він.

За словами Шмигаля, вакцинація українців проти COVID-19 “набирає обертів”.

“Вже працює більш ніж 50 центрів масової вакцинації по всій країні. Зараз вийшли практично на 50 тисяч щеплень щодня, і будемо прискорюватися. Тому закликаю місцеву владу, зокрема і владу Києва, проаналізувати можливості системи та в наступні вихідні працювати у звичному режимі. Зрозуміло, що в нас двоє вихідних, і на обидвох будуть святкові дні. Але потрібно вакцинувати якомога більше людей”, – заявив голова уряду.

(На відео – з 3:44)

В ухваленій сьогодні постанові уряду № 611 прописано, що:

“Свідоцтво про вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19 може бути підписане лікарем, який надає первинну медичну допомогу і про вибір якого пацієнтом подана відповідна декларація згідно із законодавством, на підставі відомостей про вакцинацію, що містяться в електронній системі охорони здоров’я. На свідоцтві проставляється печатка надавача медичних послуг та підпис лікаря”.

Як раніше пояснювали в Міністерстві охорони здоров’я України, особи, яких щепили двома дозами вакцини проти COVID-19, за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Таке свідоцтво можна отримати тільки в паперовій формі одразу після щеплення другою дозою вакцини, або в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров’я, для пред’явлення за потреби при перетині державного кордону.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію:

• заповнюється англійською або французькою мовою, додатково також українською мовою;

• міститиме персональні дані пацієнта (прізвище та ім’я латинкою записуватиметься так само, як у закордонному паспорті громадянина, або за правилами транслітерації), а також інформацію про вакцинацію (назва вакцини, дата вакцинації тощо);

• за потреби й за запитом людини заклад має надрукувати та оформити його згідно із міжнародними вимогами;

• обов’язково матиме офіційний штамп закладу охорони здоров’я та підпис лікаря;

• має бути підписане пацієнтом або його уповноваженим представником;

• буде дійсним лише, якщо введена вакцина схвалена до екстреного застосування ВООЗ;

• термін дії свідоцтва – один рік з можливістю продовження.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію не слід плутати з “ковідними сертифікатами”, які зараз розробляють в Україні та запроваджуються за кордоном, оскільки це різні поняття.

COVID-сертифікат міститиме інформацію не тільки про вакцинацію, але й про негативні результати ПЛР-тестів чи про одужання після COVID-19; видаватиметься як в електронній, так і в паперовій формі, міститиме QR-код тощо.