У щорічному рейтингу журналу TIME цьогоріч спортсменкою 2021 року стала американська гімнастка, чотириразова олімпійська чемпіонка 2016 року, 19-разова чемпіонка світу (рекорд в історії турнірів), зокрема 5-разова чемпіонка в абсолютній першості Сімона Байлз.

Про це пише видання TIME.

Близько 21:00 27 липня Сімона Байлз під час свого стрибка на Олімпійських іграх в Токіо зрозуміла, що більше так не зможе. Як одна із найвеличніших спортсменок, вона завжди прагнула до контролю. Її життя підпорядковувалося чіткому менеджменту: дієти, тренування, сон. Для Байлз контроль – це не лише перемога, адже у гімнастиці відсутність контролю може позбавити життя.

В ту ніч, 24 – річна Байлз у розпал Олімпіади, до якої вона готувалася п‘ять років і яка мала стати тріумфальним завершенням її кар‘єри, вдягла свій тренувальний костюм, спакувала сумку для змагань і повідомила своїм товаришам по команді, що не змагатиметься з ними, а швидше – підбадьорюватиме їх у командних змаганнях.

За словами спортсменки, її розум та тіло не були синхронізовані, що загрожувало великим ризиком. Вона також відмовилася від наступних чотирьох заходів, повернувшись лише для участі у фіналі. На Олімпійських іграх, де п‘ять золотих медалей для Сімони Байлз видавалися гарантованими, вона виборола командне срібло та бронзу по балансиру.

В той час, як прихильники підтримували Байлз, критики негативно сприйняли її рішення. Але те, що зробила Байлз, перевершило балачки: вона боролася з правилом, яке тривалий час примушувало спортсменів мовчати, та відсахувалася від своїх емоцій, почуттів і бажань як від особистостей.

“Якби я збиралась йти, у мене були б інші можливості усе залишити” – говорить вона. “Я стільки всього пережила в цьому спорті та мені варто було б залишити все це, та лише не під час Олімпійських ігор. Це не має жодного сенсу”.

Тоді, коли рівень тривожності та депресії стрімко зростає, і чимало людей ведуть боротьбу з тим, що вони винні собі та тим, що від них вимагають інші, Байлз ясно дала зрозуміти, що важливо розставляти пріоритети та відмовлятися від підкорення зовнішнім очікуванням. Під пильним поглядом усього світу вона зробила незвичайний крок, сказавши: “Досить. Мені вистачить”.

Нагадаємо, низка країн відмовилася від присутності дипломатів на Олімпіаді. Першими про бойкот заявили 7 грудня представники Сполучених Штатів Америки. Під час брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі пояснила, що адміністрація Байдена не буде делегувати будь-яке дипломатичне чи офіційне представництво на Зимові Олімпійські ігри чи Паралімпійські ігри 2022 року в Пекіні “через геноцид та злочини проти людства, які вчиняє Китайська народна республіка у Сіньцзяні”.

До бойкоту 8 грудня долучилася Австралія. Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон наголосив, що на рішення бойкотувати Ігри вплинуло також замороження дипломатичних відносин з боку Пекіна, яке не дало змоги Австралії висловити занепокоєння щодо прав людини в Китаї.

Також 8 грудня прем‘єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виголосив, що країна бойкотуватиме зимові Олімпійські ігри в Китаї, тому що ні міністри, ні офіційні особи не будуть там присутні.