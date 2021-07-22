Президент США Джо Байден з гордістю заявив, що його син Хантер Байден переміг наркозалежність.

Про це повідомляє видання The Washington Times.

“Я страшенно пишаюся своїм сином”, – сказав Джо Байден під час виступу в Університеті Маунт-Сент-Джозеф в Цинциннаті, штат Огайо. Президент також згадав, як Хантер Байден написав книгу про те, як він подолав залежність.

Джо Байден розповів про свого сина, коли пропонував низку рішень щодо боротьби з наркозалежністю в країні. Президент заявив про необхідність виділення додаткових федеральних ресурсів для обов’язкової реабілітації наркоманів.

Президент зазначив, що в США не вистачає людей для роботи в психіатричних та наркологічних службах. Джо Байден запропонував відправляти людей, що вживають наркотики, на примусову реабілітацію, а не в тюрму.

Байден сказав, що наркоманія – це хвороба мозку і до неї потрібно ставитися як до такої.