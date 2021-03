Відповідне розпорядження від 17 березня оприлюднено на урядовому сайті.

“Припинити повноваження члена наглядової ради акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” Абромавичуса Айвараса; призначити членом наглядової ради акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” Роднянського Олександра Олександровича як представника держави від Президента України”, – йдеться в документі.

ЗМІ повідомляють, що Роднянському-молодшому 36 років. він виїхав з України в 6-річному віці. Після виїзду з Києва Роднянський-молодший виріс у Німеччині, навчався та працював переважно у США, Німеччині та Великій Британії. З 2009 по 2011 рік він був керівником відділу розвитку бізнесу в кінокомпанії батька.

У 2017 році отримав ступінь доктора наук у Принстонському університеті, потім працював у Кембриджі. Сферою його спеціалізації є міжнародна економіка і фінанси, емпірична політична економія.

Батько Роднянського був засновником телеканалу “1+1”, який тепер належить Ігорю Коломойському.

Фото: arodnyansky.com

У жовтні 2019 року агентство Reuters повідомляло, що Олександр Роднянський-молодший став старшим економічним радником Кабінету Міністрів України. Перед тим він був радником Володимира Зеленського.

Зазначимо, що Олександр Роднянський є позаштатним радником голови Офісу президента Андрія Єрмака на позаштатній основі.

Згідно з декларацією Олександра Роднянського за 2020 рік, він і його дружина – російська актриса Яніна Студіліна орендують будинок площею 150 кв.м. у Великобританії. Він має квартиру в Києві площею 179 кв. м. Також у володінні сім’ї є нерухомість в Росії.

Роднянський отримав 1,7 млн грн зарплати у Кембриджському університеті, 153,6 тис. грн доходу від підприємницької діяльності та 121,7 тис. грн – за відчуження майна компанії Rodniansky Development Srl (Італія) .

Також зберігає кошти в таких іноземних банках як HSBC UK Bank plc, Bank of America, Revolut Ltd, Corner Banca SA, VP Bank AG, JSC JSCB International Financial Club.