Острів Галлінара в італійській Лігурії кілька днів тому був проданий за понад 10 мільйонів євро. Його купив син колишнього власника компанії "Мотор Січ", ексрегіонала В’ячеслава Богуслаєва.

Про це пише італійське видання Corriere della Sera.

“Це єдиний справжній острів Лігурії: природний заповідник, багатий історією, за 1,5 кілометра від узбережжя між Альбенгою та Аласіо, який століттями належав Церкві, а потім, в останні 150 років, заможним банкірам і промисловцям”, – уточнює ЗМІ.

За його даними, острів, який у Середньовіччі слугував притулком для пап, Олександр Богуслаєв купив у дев’яти сімей власників, які володіли Галлінарою протягом більш ніж 40 років. Їхні будинки на вершині острова Богуслаєв придбав окремо за ціною, за деякими даними, кількома мільйонами євро.

Фото: Corriere della Sera

За інформацією видання, 42-річний Олександр Богуслаєв має громадянство Гренади. Перемовини про придбання острова почалися у травні цього року та завершилися 17 липня.

Острів Галлінара розташований за 1,5 км від материка, між містами Альбенга і Алассіо. Ширина та довжина острова – менш ніж пів кілометра (470х450 метрів), він піднімається над рівнем моря на висоту 87 метрів.

Довідка: “Мотор Січ” – українське підприємство, що займається розробкою, виробництвом, ремонтом і обслуговуванням авіаційних газотурбінних двигунів для літаків і вертольотів, а також промислових газотурбінних установок. Штаб-квартира розташована в місті Запоріжжя. До березня 2013 підприємство очолював В’ячеслав Богуслаєв (колишній народний депутат). З березня 2013 року в. о. голови ради директорів ПАТ “Мотор Січ” став директор з виробництва і міноритарний акціонер “Мотор Січ” Войтенко Сергій Анатолійович.