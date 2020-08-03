Про це пише італійське видання Corriere della Sera.
“Це єдиний справжній острів Лігурії: природний заповідник, багатий історією, за 1,5 кілометра від узбережжя між Альбенгою та Аласіо, який століттями належав Церкві, а потім, в останні 150 років, заможним банкірам і промисловцям”, – уточнює ЗМІ.
За його даними, острів, який у Середньовіччі слугував притулком для пап, Олександр Богуслаєв купив у дев’яти сімей власників, які володіли Галлінарою протягом більш ніж 40 років. Їхні будинки на вершині острова Богуслаєв придбав окремо за ціною, за деякими даними, кількома мільйонами євро.
Фото: Corriere della Sera
За інформацією видання, 42-річний Олександр Богуслаєв має громадянство Гренади. Перемовини про придбання острова почалися у травні цього року та завершилися 17 липня.
Острів Галлінара розташований за 1,5 км від материка, між містами Альбенга і Алассіо. Ширина та довжина острова – менш ніж пів кілометра (470х450 метрів), він піднімається над рівнем моря на висоту 87 метрів.
Довідка: “Мотор Січ” – українське підприємство, що займається розробкою, виробництвом, ремонтом і обслуговуванням авіаційних газотурбінних двигунів для літаків і вертольотів, а також промислових газотурбінних установок. Штаб-квартира розташована в місті Запоріжжя. До березня 2013 підприємство очолював В’ячеслав Богуслаєв (колишній народний депутат). З березня 2013 року в. о. голови ради директорів ПАТ “Мотор Січ” став директор з виробництва і міноритарний акціонер “Мотор Січ” Войтенко Сергій Анатолійович.
- У липні 2019 року співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили протиправну діяльність групи компаній ПАТ “Мотор Січ” (Запоріжжя), яка протягом двох років фінансувала діяльність терористичної організації “ДНР”.