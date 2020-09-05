Про це кандидат в мери повідомив на особистій сторінці в Facebook.
За словами Шевчика, син намагався уникнути зіткнення, а також був абсолютно тверезий і не намагався втекти з місця ДТП.
У “Слузі народу”, під час представлення кандидатів в мери українських міст, повідомили, що Шевчик – промисловець, генеральний директор Центрального гірничо-збагачувального комбінату.
Шевчик повідомив, що його син намагався уникнути зіткнення, але не впорався з керуванням і вилетів на пішохідний перехід. Там він зачепив дитину. 11-річного хлопчика госпіталізували у відділення нейрохірургії Дитячої обласної лікарні.
“Лікарі кажуть, що стан стабільний. У Саші закрита черепно-мозкова травма, надкол правої скроневої кістки, підозра на забій внутрішніх органів, перелом плечової кістки, і численні синяки”, – повідомив Шевчик.
Також він написав, що його син викликав швидку, був тверезий і пройшов медичний огляд.
“Дана подія в єдиному реєстрі досудових розслідувань і буде розглянута згідно із законом”, – написав Шевчик.
Він стверджує, що контактує з батьками постраждалої дитини і “бере на себе відповідальність” за його майбутнє.
У поліції Кривого Рогу інцидент поки не прокоментували.
Фото з місця подій опублікували місцеві ЗМІ.
- 13 серпня у Кіровоградській області сталася аварія за участю двох автобусів, в наслідок чого двоє людей загинуло, ще 12 постраждало.