Син кандидата в мери Кривого Рогу від "Слуги народу" Дмитра Шевчика збив 11-річного хлопчика на пішохідному переході.

Про це кандидат в мери повідомив на особистій сторінці в Facebook.

За словами Шевчика, син намагався уникнути зіткнення, а також був абсолютно тверезий і не намагався втекти з місця ДТП.

У “Слузі народу”, під час представлення кандидатів в мери українських міст, повідомили, що Шевчик – промисловець, генеральний директор Центрального гірничо-збагачувального комбінату.

Шевчик повідомив, що його син намагався уникнути зіткнення, але не впорався з керуванням і вилетів на пішохідний перехід. Там він зачепив дитину. 11-річного хлопчика госпіталізували у відділення нейрохірургії Дитячої обласної лікарні.

“Лікарі кажуть, що стан стабільний. У Саші закрита черепно-мозкова травма, надкол правої скроневої кістки, підозра на забій внутрішніх органів, перелом плечової кістки, і численні синяки”, – повідомив Шевчик.

Також він написав, що його син викликав швидку, був тверезий і пройшов медичний огляд.

“Дана подія в єдиному реєстрі досудових розслідувань і буде розглянута згідно із законом”, – написав Шевчик.

Він стверджує, що контактує з батьками постраждалої дитини і “бере на себе відповідальність” за його майбутнє.

У поліції Кривого Рогу інцидент поки не прокоментували.

Фото з місця подій опублікували місцеві ЗМІ.