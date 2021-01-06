Вчора, 5 січня, в аварії загинув 16-річний син відомого політика та бізнесмена Геннадія Корбана.

Це підтвердили джерела #Букв у правоохоронних органах.

За даними поліції, вчора ввечері у річці Мокра Сура виявили тіла двох підлітків. Поряд з тілами знайшли баггі – невеликий легкий автомобіль з підвищеною прохідністю.

Проводиться розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами) Кримінального кодексу України.

#Буквам в поліції повідомили, що на встановлення причин трагедії піде кілька днів.

За даними ЗМІ, підлітків – хлопця і дівчину – знайшли у воді річки в селі Новоолександрівка Дніпровського району.

Співчуття родині Корбана висловив Зорян Шкіряк, радник голови МВС України.