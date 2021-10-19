Про це йдеться в розслідуванні журналістів проєкту Bihus.Info.

Як сповіщалося, у 2019 році Микита Шефір почав працювати помічником народного депутата від “Слуги народу” Юрія Кісєля — заступника голови фракції “Слуги народу” та голови комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури.

За цей час Микита Шефір, за підрахунками розслідувачів, заробив близько 600 тисяч гривень.

“Часто суми різні, але переважно це 24 тисячі гривень на місяць і періодичні надбавки у кількадесят тисяч гривень. Загалом за два роки роботи у Верховній Раді Микита Шефір отримав майже 600 тисяч гривень. Одна біда – ми ніколи його там не бачили”, — розповіла в сюжеті журналістка Анастасії Усенко.

В телефонній розмові з журналістами Микита Шефір відмовився розповідати, що входить до його обов’язків.

“Три помічники, на кожного розкидані обов’язки. Ви можете спитати про це безпосередньо Юрія Кісєля”, — сказав він.

Нагадаємо, напередодні переїзду на державну дачу в Конча-Заспі в липні 2020 року родина президента Володимира Зеленського продала свій будинок в Іванковичах.

Ще в червні 2020 року Зеленський в інтерв’ю виданню “Українська правда” казав, що планує продати будинок родині Шефіра.

“Я поясню. Коли ми, чотири товариша, купували чотири дома, ми домовились, що кожний віддасть куточок своєї землі для спільного (простору — ред.). Шашлик, спортзал, таке інше. Тепер я не можу будь-кому продати свій дім. Тому що людина буде разом із моїми друзями жарити шашлик. Хочу продати Шефіру, тисну на нього”, — казав він.

Утім зрештою будинок придбала дружина заступника керівника фракції “Слуга народу” в парламенті Юрія Кісєля — Валентина. Згідно з декларацією нардепа, продаж відбувся 30 червня.

Відтак родина Юрія Кісєля має майно по сусідству з родиною Сергія Шефіра.