Син Шумахера став чемпіоном світу у Формулі-2

Про це повідомляє пресслужба чемпіонату.

В останній гонці сезону він невдало провів стартові кола, через що йому довелося вирушити на піт-стоп для зміни гуми.

Разом із тим його головний конкурент британець Каллум Айлотт втратив шанс обійти німця та не потрапив на подіум.

Lock ups into Turn 4 😬 How differently it could have been for Schumacher 🤯#SakhirGP 🇧🇭 #F2 pic.twitter.com/3XBCctemuv — Formula 2 (@FIA_F2) December 6, 2020

Загалом Шумахер набрав 215 балів, на другому місці — Каллум Айлотт — 201 бал, на третьому — японець Юкі Цунода із 200 балами.

Уже в новому сезоні Шумахер буде виступати у Формулі-1 . Німецький гонщик підписав контракт з командою Haas.