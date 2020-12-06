Син Шумахера став чемпіоном світу у Формулі-2

Про це повідомляє пресслужба чемпіонату.
В останній гонці сезону він невдало провів стартові кола, через що йому довелося вирушити на піт-стоп для зміни гуми.
Разом із тим його головний конкурент британець Каллум Айлотт втратив шанс обійти німця та не потрапив на подіум.
Lock ups into Turn 4 😬
How differently it could have been for Schumacher 🤯#SakhirGP 🇧🇭 #F2 pic.twitter.com/3XBCctemuv
— Formula 2 (@FIA_F2) December 6, 2020
2 Wins 🏆
10 Podiums 🍾
And one #F2 championship 🙌#SakhirGP 🇧🇭 #RoadToF1 pic.twitter.com/BcYHswbene
— Formula 2 (@FIA_F2) December 6, 2020
Загалом Шумахер набрав 215 балів, на другому місці — Каллум Айлотт — 201 бал, на третьому — японець Юкі Цунода із 200 балами.
Уже в новому сезоні Шумахер буде виступати у Формулі-1 . Німецький гонщик підписав контракт з командою Haas.
- Раніше шестиразовий і діючий чемпіон Льюїс Гамільтон побив рекорд за всю кар’єру в “Формулі-1”, вигравши Гран-прі Ейфеля. Перемога пілота Mercedes стала 91-ю у його кар’єрі і він повторив рекорд за перемогами легендарного 7-разового чемпіона, німця Міхаеля Шумахера.