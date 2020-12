Син Шумахера став чемпіоном світу у Формулі-2

Про це повідомляє пресслужба чемпіонату.

В останній гонці сезону він невдало провів стартові кола, через що йому довелося вирушити на піт-стоп для зміни гуми.

Разом із тим його головний конкурент британець Каллум Айлотт втратив шанс обійти німця та не потрапив на подіум.

Lock ups into Turn 4 😬

How differently it could have been for Schumacher 🤯#SakhirGP 🇧🇭 #F2 pic.twitter.com/3XBCctemuv

— Formula 2 (@FIA_F2) December 6, 2020