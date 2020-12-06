Covid-19 Україна

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Син Шумахера став чемпіоном світу у Формулі-2

Мік Шумахер, пілот команди Према та син легендарного німецького автогонщика Міхаеля Шумахера, здобув титул чемпіона Формули-2.

Неділя, 6 грудня 2020, 20:43

Про це повідомляє пресслужба чемпіонату.

В останній гонці сезону він невдало провів стартові кола, через що йому довелося вирушити на піт-стоп для зміни гуми.

Разом із тим його головний конкурент британець Каллум Айлотт втратив шанс обійти німця та не потрапив на подіум.

Загалом Шумахер набрав 215 балів, на другому місці — Каллум Айлотт — 201 бал, на третьому — японець Юкі Цунода із 200 балами.

Уже в новому сезоні Шумахер буде виступати у Формулі-1 . Німецький гонщик підписав контракт з командою Haas.

  • Раніше шестиразовий і діючий чемпіон Льюїс Гамільтон побив рекорд за всю кар’єру в “Формулі-1”, вигравши Гран-прі Ейфеля. Перемога пілота Mercedes стала 91-ю у його кар’єрі і він повторив рекорд за перемогами легендарного 7-разового чемпіона, німця Міхаеля Шумахера.
Теги: відео, Формула2, Шумахер

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