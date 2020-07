Про це повідомив його речник Ендрю Сурабян.

“Twitter та Джек Дорсі призупили [роботу акаунту] Дональда Трампа-молодшого за розміщення вірусного відео медиків, що говорять про гідроксихлорохін. Великі технології — найбільша загроза свободі вираження в Америці сьогодні, і вони продовжують брати участь у відкритих виборчих втручаннях”, — написав Сурабян, додавши до допису скриншот повідомлення про блокування.

У повідомленні було зазначено, що допис Трампа-молодшого із текстом “Це потрібно дивитися!!! Так відрізняється від наративу, якій всі просувають” та посиланням на вже видалений відеоролік, порушує правила спільноти щодо розповсюдження дезінформації про COVID-19 і буде видалений.

Також зазначалося, що акаунт Трампа-молодшого буде частково заблоковано, зокрема, не можна буде будь-як взаємодіяти із іншими користувачами протягом 12 годин.

BREAKING: @Twitter & @jack have suspended @DonaldJTrumpJr for posting a viral video of medical doctors talking about Hydroxychloroquine.

Big Tech is the biggest threat to free expression in America today & they're continuing to engage in open election interference – full stop. pic.twitter.com/7dJbauq43O

— Andrew Surabian (@Surabees) July 28, 2020