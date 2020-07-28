Дональда Трампа-молодшого, сина президента США, заблокували в соцмережі Twitter після поширення ним відео, яке містило дезинформацію про коронавірус.

Про це повідомив його речник Ендрю Сурабян.

“Twitter та Джек Дорсі призупили [роботу акаунту] Дональда Трампа-молодшого за розміщення вірусного відео медиків, що говорять про гідроксихлорохін. Великі технології — найбільша загроза свободі вираження в Америці сьогодні, і вони продовжують брати участь у відкритих виборчих втручаннях”, — написав Сурабян, додавши до допису скриншот повідомлення про блокування.

У повідомленні було зазначено, що допис Трампа-молодшого із текстом “Це потрібно дивитися!!! Так відрізняється від наративу, якій всі просувають” та посиланням на вже видалений відеоролік, порушує правила спільноти щодо розповсюдження дезінформації про COVID-19 і буде видалений.

Також зазначалося, що акаунт Трампа-молодшого буде частково заблоковано, зокрема, не можна буде будь-як взаємодіяти із іншими користувачами протягом 12 годин.

BREAKING: @Twitter & @jack have suspended @DonaldJTrumpJr for posting a viral video of medical doctors talking about Hydroxychloroquine. Big Tech is the biggest threat to free expression in America today & they're continuing to engage in open election interference – full stop. pic.twitter.com/7dJbauq43O — Andrew Surabian (@Surabees) July 28, 2020

За інформацією виданя Vice, на відео, посиланням на яке поділився син американського лідера, показано групу людей, одягнених в білі лабораторні халати, які представилися членами організації America’s Frontline Doctors. Вони стверджували, що носити маски під час епідемії не потрібно, а гідроксихлорохін є “ліками” від коронавірусу.

Цей ролик транслювався в прямому ефірі правим новинним виданням Breitbart. За даними The Washington Post, аналогічний відеоролик був видалений з Facebook після того, як зібрав понад 14 млн переглядів. Youtube також видалив це відео.

У коментарі для ЗМІ представник Twitter зазначив: “Твіти з відео порушують нашу політику про дезінформацію про COVID-19. Ми діємо відповідно до нашої політики”.