Про це повідомляє американська медіакомпанія CNN.
Міністерство охорони здоров’я оголосило, що вводиться заборона на публічні і на приватні зібрання.
Правило, застосовується до сімей і друзів, які не проживають разом. Раніше рішення було прийнято парламентом.
План обмежень в рамках боротьби з коронавірусом триватиме до 4 травня.
За даними Університету Джона Хопкінса, в Сінгапурі зареєстровано не менше 1 481 випадки коронавируса і 6 смертей.
- Нагадаэмо, прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе оголосив про введення надзвичайного стану до 6 травня у зв’язку з коронавірусом, але режим не передбачає жорстких обмежень.
- В Японії виділили 1 мільярд доларів США для боротьби з наслідками коронавіруса.
- Раніше повідомлялося, що відкриті через місяці карантину туристичні місця в Китаї переповнені людьми, незважаючи на те, що медики побоюються третьої хвилі COVID-19.