Сінгапур заборонив всі громадські заходи в рамках останніх введених обмежень по боротьбі з COVID-19.

Про це повідомляє американська медіакомпанія CNN.

Міністерство охорони здоров’я оголосило, що вводиться заборона на публічні і на приватні зібрання.

Правило, застосовується до сімей і друзів, які не проживають разом. Раніше рішення було прийнято парламентом.

План обмежень в рамках боротьби з коронавірусом триватиме до 4 травня.

За даними Університету Джона Хопкінса, в Сінгапурі зареєстровано не менше 1 481 випадки коронавируса і 6 смертей.