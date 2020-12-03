Влада Сінгапуру видала перший у світі дозвіл на продаж м'яса, вирощеного в лабораторних умовах.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Дозвіл отримав американський стартап Eat Just із Сан-Франциско, який виробляє в лабораторних умовах куряче м’ясо. Перед цим Продовольче агентство Сінгапуру провело перевірку безпеки продукту, повідомляє видання The Guardian.

Це перший у світі дозвіл на так зване чисте м’ясо, отримане не від убитих тварин.

Вказану подію вже назвали знаковим моментом у м’ясній промисловості. Вона може стати кроком у майбутнє, коли все м’ясо вироблятиметься без вбивства тварин.

Першим продуктом зі штучної курятини, який надійде в продаж в Сінгапурі, стануть нагетси.

На відміну від замінників м’яса на рослинній основі (які, наприклад, виробляються з таких інгредієнтів, як соєві боби), м’ясо Eat Just виробляється з клітин тварин, вирощених у лабораторних умовах (в біореакторі об’ємом 1200 літрів).

Для цього у живих курей відбирають клітини методом біопсії. Потім їх культивують у спеціальних ємностях, які наповнені живильною рідиною рослинного походження.

У компанії Eat Just запевнили, що в цьому процесі не використовувалися антибіотики.

У компанії також повідомили, що їх продукт значно чистіший з точки зору кількості мікробів. Проведені аналізи м’яса з “пробірки” показали більш високий вміст у ньому білка, різних амінокислот, корисних жирів і мінералів.

Спочатку вирощене в лабораторії куряче м’ясо продаватимуть лише в одному сінгапурському ресторані. Однак з розширенням виробництва така курятина з’явиться в інших ресторанах і магазинах, а її вартість знизиться.

“Я думаю, що це схвалення – одна з найважливіших віх у харчовій промисловості за останні кілька десятиліть. Це відкриті двері, і ми та інші компанії повинні скористатися цією можливістю. Я сподіваюся, що в найближчі роки це призведе до того, що виробництво більшої частини м’яса не вимагатиме вбивства жодної тварини”, – зазначив один із засновників Eat Just Джош Тетрік.

За даними британського фінансового конгломерату Barclays, ринок замінників м’яса може скласти 140 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття (або близько 10% від світової м’ясної промисловості).