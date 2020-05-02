Про це повідомляє Reuters.

З 12 березня в країні дозволять роботу малого бізнесу, послуги пралень і перукарень.

“Деяким підприємствам буде дозволено поступово відкриватися, беручи до уваги їх важливість для економіки і їх здатність мінімізувати ризики передачі коронавірусу”, – йдеться в повідомленні.

З 19 травня в країні відновлять освітній процес, але школярі навчатимуться в невеликих групах.

Економічний спад в Сінгапурі зараз рекордний за останні 55 років.

В цілому, карантин в країні введено до 1 червня. До цього часу не планується відкривати великі магазини.

“Ми готуємося до безпечного і поступовому відновленню економічної та суспільної діяльності після 1 червня 2020 року”, – говориться в заяві міністерства охорони здоров’я.

У повідомленні сказано, що за останню добу в країні було підтверджено 447 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Це мінімальний показник за останні два тижні.

При цьому, в країні 17 тисяч пацієнтів з коронавірусом ще не вилікувалися.

Спалах коронавірусу в Сінгапурі пояснюється тим, що більшість заражених – жителі гуртожитків для мігрантів.

Уряд Сінгапуру заявив, що карантинні заходи все ще можуть бути скориговані в залежності від ситуації, і що люди повинні продовжувати залишатися вдома, а не зустрічатися групами.

“Не дивлячись на те, що ми послаблюємо і коригуємо деякі з цих заходів, суть полягає в тому, що зараз не час послабляти наш захист”, – заявив міністр Лоуренс Вонг, який очолює оперативну групу по боротьбі з вірусами в країні.