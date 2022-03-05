Про це повідомляє видання The Stratis Times.

Сінгапурські банки та інші фінансові установи отримають заборону на ведення бізнесу з чотирма російськими банками. Також обмежувальні заходи стосуватимуться заборони на експорт низки товарів до РФ. Серед них: електроніка, комп’ютери та товари військового призначення.

В заяві Міністерства закордонних справ Сінгапуру йдеться про те, що санкції проти країни-окупанта запроваджуються з метою послаблення можливості РФ вести війну проти України. Серед запроваджених санкцій є і заборона для сінгапурських банків на проведення фінансових операцій з чотирма російськими банками: ВТБ, “Внєшкомбанком”, “Промсвязьбанком”, та банком “Росія”. Наявні активи цих фінансових установ мають бути заморожені

За даними Міністерства торгівлі Сингапуру, торік обсяги торгівлі між цією острівною країною та Російською Федерацією склали близько 5 мільярдів доларів. Вторгнення Росії до України є очевидним порушенням Міжнародного права, зауважують в МЗС Сінгапуру. Також у міжнародному відомстві наголошують, що суверенітет, незалежність та територіальну цілісність всіх країн потрібно поважати. Сінгапур ставиться серйозно до всіх фактів порушення будь-якого з цих принципів, оскільки вони є засадничими для виживання такої невеликої держави як Сінгапур, наголосили у МЗС країни.