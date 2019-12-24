Юлія Синкевич заявила, що не братиме участі в повторному конкурсі на посаду голови Держкіно України.

Про це вона повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

“Питання, яке мені ставили найчастіше останнім часом і на яке чекають відповідь ‘Чи піду я на повторний конкурс?’ І моє рішення – ні!“, – пише вона.

За словами Сінкевич, її першочергові наміри – розвивати і підтримувати українське кіно тими інструментами, які відомі і доведено дієві.

“Участь у повторному конкурсі – це визнання правоти членів комісії, склад якої не зміниться і щодо яких мною подано судовий позов. Я цієї правоти не визнаю, бо вважаю, що відбулись грубі порушення, в тому числі під тиском продавлення ‘зручних і бажаних’ кандидатів, а хто знає мене, то знає, що це точно не про мене”, – додала вона.

Крім того, Сінкевич заявила, що “грати в гру, правила якої невідомі, означає апріорі грати в нерівних умовах”.

Також вона сказала, що буде уважно стежити за проведенням конкурсу і готова допомагати тим, хто вирішить спробувати пройти цим шляхом.