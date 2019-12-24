Про це вона повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

Питання, яке мені ставили найчастіше останнім часом і на яке чекають відповідь ‘Чи піду я на повторний конкурс?’ І моє рішення – ні!“, – пише вона.

За словами Сінкевич, її першочергові наміри – розвивати і підтримувати українське кіно тими інструментами, які відомі і доведено дієві.

“Участь у повторному конкурсі – це визнання правоти членів комісії, склад якої не зміниться і щодо яких мною подано судовий позов. Я цієї правоти не визнаю, бо вважаю, що відбулись грубі порушення, в тому числі під тиском продавлення ‘зручних і бажаних’ кандидатів, а хто знає мене, то знає, що це точно не про мене”, – додала вона.

Крім того, Сінкевич заявила, що “грати в гру, правила якої невідомі, означає апріорі грати в нерівних умовах”.

Також вона сказала, що буде уважно стежити за проведенням конкурсу і готова допомагати тим, хто вирішить спробувати пройти цим шляхом.

  • Раніше стало відомо, що кандидатуру генерального продюсера Одеського міжнародного кінофестивалю Юлії Сінькевич на посаду голови Державного агентства з питань кіно відхилили.
  • Представники української кіноіндустрії написали відкритого листа президенту Володимиру Зеленському, прем’єр-міністру Олексію Гончаруку та міністру культури, молоді та спорту Володимиру Бородянському на підтримку Юлії Сінькевич, яка була єдиною кандидаткою на посаду голови Державного агентства України з питань кіно, але не пройшла за конкурсом.
  • Юлія Сінькевич в коментарі кореспонденту #Букв повідомила, що подаватиме запит до комісії з вимогою пояснення такого рішення.