Про це вона написала в Facebook на особистій сторінці.

На вихідних в Україні буде відносно тепло, без опадів.

У суботу, 11 квітня, опади у вигляді невеликого дощу очікуються тільки на півночі країни і в східних регіонах. При цьому температура по всій території країни буде фіксуватися на позначці 10 – 15 градусів вище нуля, тоді як на сході країни – від 8 до 13 вище нуля.

Не буде опадів і в Вербну неділю, 12 квітня.

У понеділок, 13 квітня, буде сонячний день. Температура підвищиться до 15 – 20 градусів вище нуля, але тільки на один день.

Різка зміна погода очікується у вівторок і середу, 14 і 15 квітня. У ці дні стовпчик термометра опуститься до 4 – 10 градусів з позначкою “плюс”, а в ніч на 15-те можливі заморозки і нульова температура. У ці ж дні можливі опади у вигляді мокрого снігу.

У той же час в столиці погода особливо не зміниться. Вдень буде близько 13 градусів вище нуля в неділю, і до 17 градусів тепла в понеділок. У вівторок і середу мокрий сніг може бути і в Києві.