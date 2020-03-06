У Міжнародний жіночий день, 8 березня, в Україні прогнозуються дощі, при цьому, погода буде теплою.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

“Сьоме та восьме березня в Україні очікується і холодним, і теплим, і з дощами і з квітневим сонцем”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, атмосферний фронт зумовить завтра дощі в західних областях, у неділю, 8-го березня, дощі охоплять ще й північну частину України, включно з Вінниччиною, Черкаською областю, ввечері Кропивницьким та районами.

Водночас, надвечір дощі ймовірні на Одещині, можливо, з грозами.

Сонце чи мінлива хмарність дістануться східним областям, південній частині, Дніпру з околицями.

Температура повітря найнижчою очікується у західних областях, +5 +11 градусів, високо в Карпатах, можливо, й до нуля, тому там можливий мокрий сніг.

Найтепліше буде на Сході та Півдні, до +15 +17 градусів.

На Півночі та у центральних областях також повітря протягом дня прогріється до +10 +15 градусів.

У Києві субота буде теплою, до +12 +13 градусів, місцями невеликий дощ.

А ось 8-го березня до столиці прийде атмосферний фронт, тому похолодає – очікуються дощі й близько +8 +10 градусів.

Крім того, 9-10 березня, в Україні дощів майже не буде, температурний розподіл втримається у недільних межах, тобто, прохолодно на Заході та Півночі, тепло на Сході та Півдні.