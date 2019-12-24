Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Зокрема, температура повітря протягом дня – +3.. +8 градусів, на півдні +7.. +12 градусів.
У Києві у середу пройде дощ, вдень буде близько +7 градусів.
Синоптик зазначила, що з п’ятниці в Україні почне холоднішати, а з 31 грудня – 1 січня – знову теплішати.
Крім того, з 27-28 грудня, у п’ятницю-суботу, у більшості областей України температура повітря знизиться до 3 градусів тепла – 4 градусів морозу. Відповідно, опади із дощу перейдуть у мокрий сніг.
- Раніше Держслужба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погодних умов на більшій частині України.