25 грудня, в день Різдва західного обряду, в Україні очікуються дощі, в західних областях - з мокрим снігом.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, температура повітря протягом дня – +3.. +8 градусів, на півдні +7.. +12 градусів.

У Києві у середу пройде дощ, вдень буде близько +7 градусів.

Синоптик зазначила, що з п’ятниці в Україні почне холоднішати, а з 31 грудня – 1 січня – знову теплішати.

Крім того, з 27-28 грудня, у п’ятницю-суботу, у більшості областей України температура повітря знизиться до 3 градусів тепла – 4 градусів морозу. Відповідно, опади із дощу перейдуть у мокрий сніг.