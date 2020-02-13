14 лютого, в день Святого Валентина, погода в більшості областей України очікується без опадів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

“Хто завтра захоче під ручку романтично прогулятися до найближчого магазину жіночих прикрас чи чоловічого спортивного одягу, може це зробити спокійно, не обтяжуючи себе парасолями та не насуваючи на очі шапку. Бо в більшості областей України нарешті вітер заспокоїться, очікується південним, опади малоймовірні і навіть можна буде побачити сонце”, – йдеться в повідомленні.

При цьому в західних областях ймовірна хмарність, пройдуть мокрий сніг та дощ.

Температура повітря завтра вдень коливатиметься в межах +1 +6 градусів, на Півдні +5 +8, в Криму до +10 градусів.

У Києві 14-го лютого – ні дощу, ні снігу не очікується. Вітер південний, невеликий, максимум помірний. Вночі прогнозується до -2-4 градусів, а завтра вдень потепліє до +5 градусів.

15 лютого, на Стрітення, погода особливо не зміниться, хіба на Півночі буде хмарно та з`являться невеликі опади.