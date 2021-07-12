Про це повідомили в КМДА з посиланням на Український гідрометцентр.
Оголошено 1-й рівень небезпечності.
Киянам нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.
Департамент муніципальної безпеки КМДА рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Під час інтенсивних дощів – на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка – у “Київавтодорі” для цього є 73 одиниці спецтранспорту і спецзасобів. У тому числі, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції.
- Сьогодні, 12 липня, по всій Україні прогнозується спекотна погода – до +34 °C.