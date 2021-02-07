Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, у більшості областей очікуються сніг, хуртовини, в західних, північних та центральних областях сильний сніг.
На півдні та в Карпатському регіоні прогнозується сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь. Вдень на Закарпатті – сильні дощі. На дорогах ожеледиця.
Вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с.
“Температура вночі -10-15 °C, на Чернігівщині та Сумщині -17-22 °C, вдень -2-7 °C, у північній частині до -10 °C; у південних областях та на Прикарпатті вночі -5-10 °C, вдень +1-6 °C; на Закарпатті та півдні Одещини вночі від 0 °C до +5 °C, вдень +7-12 °C” – йдеться у повідомленні.
- У суботу, 6 лютого, під час катання на лижах втратив орієнтир та заблукав турист з м. Берегово. Ще один лижник зі Львова травмувався.