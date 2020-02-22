З неділі, 23 лютого, на території України очікується погіршення погодних умов, що може призвести до ускладнення роботи підприємств та комунальних об'єктів.

Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

У повідомленні сказано, що погіршення погоди пов’язане з переміщенням активного циклону. По всій території країни очікуються опади у вигляді дощу і мокрого снігу.

Значні опади очікуються вночі в неділю. Зокрема, на території західних областей, а також південно-східних.

Також в ГСЧС попередили, що погіршення погодних умов може ускладнити роботу підприємств енергетики і комунальних закладів. У Карпатах на окремих ділянках доріг можливе припинення руху транспорту.

У неділю, 23 лютого, очікуються пориви вітру до 15 – 22 м/с.

У понеділок, 24 лютого, вітер посилиться до 25-28 м/с.

На території Карпат вночі в неділю буде сильний сніг, завірюха, на дорогах – заметілі та ожеледиця, а також пориви вітру до 40 м/с.

Згідно з даними Укргідрометцентру, ускладнення погодних умов 23 лютого буде відповідати першому, жовтому, рівню небезпеки, а 24 лютого – другого, помаранчевого.

В горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Рятувальники закликають громадян не виходити в гори під час погіршення погодних умов.