Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
У повідомленні сказано, що погіршення погоди пов’язане з переміщенням активного циклону. По всій території країни очікуються опади у вигляді дощу і мокрого снігу.
Значні опади очікуються вночі в неділю. Зокрема, на території західних областей, а також південно-східних.
Також в ГСЧС попередили, що погіршення погодних умов може ускладнити роботу підприємств енергетики і комунальних закладів. У Карпатах на окремих ділянках доріг можливе припинення руху транспорту.
У неділю, 23 лютого, очікуються пориви вітру до 15 – 22 м/с.
У понеділок, 24 лютого, вітер посилиться до 25-28 м/с.
На території Карпат вночі в неділю буде сильний сніг, завірюха, на дорогах – заметілі та ожеледиця, а також пориви вітру до 40 м/с.
Згідно з даними Укргідрометцентру, ускладнення погодних умов 23 лютого буде відповідати першому, жовтому, рівню небезпеки, а 24 лютого – другого, помаранчевого.
В горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Рятувальники закликають громадян не виходити в гори під час погіршення погодних умов.
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