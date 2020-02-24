Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Так, вночі 24 лютого в західних, вдень у південно-східних областях місцями значні опади. По всій Україні, крім північно-східної частини, сильний вітер 25-28 м/с.
У Карпатах сніг, вночі 24 лютого сильний снігопад, сильна хуртовина, на дорогах снігові замети, ожеледиця, пориви вітру 40 м/с.
Вночі та вранці 24 лютого по північно-західним районам Чорного моря очікується сильний вітер 25-28 м/с, висота хвиль 30-40 дм; на Азовському морі вдень 24 лютого сильний вітер 25-28 м/с, висота хвиль 15-20 дм, місцями значні опади. Ускладнення погодних умов відповідатимуть II (помаранчевому) рівню небезпечності.
- 23 лютого по всій території України очікувалося погіршення погодних умов: дощ, мокрий сніг, пориви вітру.