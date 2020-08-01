У серпні середня місячна температура в Україні прогнозується в межах 19−24 градусів тепла, що на кілька градусів вище за середні багаторічні значення.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики прогнозують, що місячна кількість опадів очікується 33-84 мм, в Карпатах до 122 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Зазвичай, у серпні температура повітря становить 17-20 градусів тепла, на півдні та південному сході країни місцями 21-23 градуси. в гірських районах 11-16 градусів тепла.

Абсолютний максимум температури повітря становить 34-41 градус, у Луганській області місцями 42 градуси, в гірських районах 26-33 градуси.

При цьому, абсолютний мінімум – 1-7 градусів тепла, на півдні до 11 градусів тепла, у західних, північних, східних та Запорізькій областях місцями 0-2 градусів морозу.