Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Синоптики прогнозують, що місячна кількість опадів очікується 33-84 мм, в Карпатах до 122 мм, що в межах середніх багаторічних значень.
Зазвичай, у серпні температура повітря становить 17-20 градусів тепла, на півдні та південному сході країни місцями 21-23 градуси. в гірських районах 11-16 градусів тепла.
Абсолютний максимум температури повітря становить 34-41 градус, у Луганській області місцями 42 градуси, в гірських районах 26-33 градуси.
При цьому, абсолютний мінімум – 1-7 градусів тепла, на півдні до 11 градусів тепла, у західних, північних, східних та Запорізькій областях місцями 0-2 градусів морозу.
- У вихідних, 1 та 2 серпня, в Україні очікується дощова погода та нічне похолодання.