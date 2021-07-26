Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

“Лютих кусючих +37-39 °C не видно, проте +30-33 °C також попечуть людей, траву й дерева”, – зазначила вона.

Крім того, за прогнозами очікуються дощі та грози, які охоплять увесь Захід, торкнуться Вінниччини та Житомирщини. На решті території опади не прогнозуються.

У Києві 27-го липня передбачається близько +30 °C. Дощ малоймовірний.

“Впродовж тижня найспекотнішими обіцяють бути Південь та Схід України, а також Дніпро з районами, свіжіше повітря буде в західних областях”, – розповіла Наталка Діденко.