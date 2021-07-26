Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
“Лютих кусючих +37-39 °C не видно, проте +30-33 °C також попечуть людей, траву й дерева”, – зазначила вона.
Крім того, за прогнозами очікуються дощі та грози, які охоплять увесь Захід, торкнуться Вінниччини та Житомирщини. На решті території опади не прогнозуються.
У Києві 27-го липня передбачається близько +30 °C. Дощ малоймовірний.
“Впродовж тижня найспекотнішими обіцяють бути Південь та Схід України, а також Дніпро з районами, свіжіше повітря буде в західних областях”, – розповіла Наталка Діденко.
- 26 липня в більшості регіонів України буде сонячна погода, без опадів. Незначні дощі прогнозують лише в Ужгороді, Львові, Луцьку та Рівному.