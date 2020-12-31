Китайська компанія Sinovac Biotech поверне Україні гроші за передзамовлення своєї вакцини, якщо вона провалить фінальну фазу клінічних випробовувань.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі Громадського радіо.

За його словами, укладення контракту на постачання незареєстрованої вакцини дає Україні гарантію швидкого отримання препарату. Така ж практика використовується в інших країнах.

“Наприклад, Pfizer i Moderna також перебували на третій стадії клінічних досліджень, коли більшість країн укладали контракти на їхні постачання. Контракт відбувається під банківські гарантії. Тобто, Україна перерахувала гроші, але це не значить, що ми вже зараз будемо отримувати цю вакцину”, – сказав Ляшко.

Постачання розпочнеться лише після того, як вакцина отримає реєстраційний документ. У разі провалу клінічних випробовувань, кошти повернуть у повному обсязі. Це положення чітко прописане у контракті.

“Це (постачання, – ред.) відбудеться тільки після її реєстрації, завершення досліджень. У разі якщо вона не буде завершена до часу, який визначений в умовах контракту, то гроші повернуться в Україну на рахунки держпідприємства “Медичні закупівлі України”. Всі ризики нівельовано”, – додав Ляшко.

За 1,9 млн доз вакцини Sinovac заплатили з бюджету 2020 року. Наступні контракти укладатимуть за бюджетом 2021 року.

Наразі МОЗ веде переговори з багатьма виробниками вакцини, зокрема з розробниками оксфордської вакцини AstraZeneca. Ляшко наголосив, що люди, які поза зоною ризику, поки не зможуть купити собі вакцину.

“Вакцина буде для людей безоплатною, але коли вона з’явиться у вільному доступі на ринку – я не можу сказати. Наразі пріоритетом виробників вакцин є уряди країн, які скуповують вакцину, щоб забезпечити людей з групи ризику безоплатно”, – додав Ляшко.

Нагадаємо, що вчора Міністерство охорони здоров’я через своє підприємство “Медичні закупівлі України”, яке було визначено як оператор із закупівлі вакцин, уклало договір на поставку 1 млн 913 тисяч доз вакцини проти COVID-19 виробництва китайської компанії Sinovac.