Про це повідомляє американський телеканал CNN.

В Мережі є відео, де російські найманці зробили імпровізовану камеру для тортур і сирійській пустелі. Там вони знущалися з людей, а сам процес знімали на відео. На одному з відео чутно, як на фоні катувань лунає російська пісня “Я російський спецпризначенець”.

В 31-річного Мохамеда залишились четверо дітей. Він був будівельником та зник дорогою додому в березні 2017 року. Його останніми словами були фрази з Шахади, підтвердження його мусульманської віри. Після того, як Мохамада вбили, російські найманці зробили напис на його грудях: “для ВДВ та розвідки”.

Він ніколи не бачив свою молодшу дочку, а про його смерть дізналися тільки через кілька місяців. Його рідним показали відео катувань Мохамеда, а потім марно намагалися знайти його тіло в лікарнях Дамаска.

Одного з чоловіків на відео ідентифікували, як вагнерівця. В Кремлі з цього приводу заявили, що не пов’язані з вагнерівцями, оскільки “військові компанії незаконні”.

Російські військові знаходяться в Сирії з 2015 року. Через чотири роки після вбивства Мохамеда, було подано чотири позови щодо ПВК “Вагнер”. Зокрема, судові справи заведено в Сирії, Франції та Росії.

Один з позовів було подано в березні від імені брата Мохамеда Абдулли. Він був першим, хто наважився подати такий позов. Він став біженцем у 2017 році й до цього ніколи не говорив публічно про смерть й катування брата. За його словами, він вперше розповів свою історію американському телеканалу, аби привернути увагу міжнародної спільноти до цієї трагедії. Аби захистити своїх рідних, Абдулла попросив журналістів не показувати його обличчя на не називати повне ім’я.

“Мій брат пішов, він ніколи не повернеться… Я хочу, аби світ знав про справу мого брата, аби злочинців було справедливо покарано”, – сказав Абдулла.