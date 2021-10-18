Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами Гейра Педерсена, реформування Основного закону веде до виборів у Сирії.

Хаді Аль-Бахра, співголова Конституційного комітету Сирії, заявив, що його опозиційна делегація добивається реформ, зокрема щодо рівних прав для всіх сирійських громадян.

“Оскільки в нинішній Конституції немає поділу влади, це призвело до дисбалансу, і використовувалося неправильним способом”, – сказав він.

Кожна сторона представить свої пункти з усіх питань, серед яких: суверенітет і верховенство закону.

Тривала війна в Сирії виникла в результаті повстання проти правління президента Башара Асада.

Після підтримки союзною Росією Асад повернув собі більшу частину Сирії, але багато районів залишаються поза його контролем: турецькі сили розгорнуті на більшій частині півночі й північного заходу, а сили США розміщені на контрольованих курдами сході й північному сході.

У січні Педерсен заявив, що представники Асада відкинули пропозиції сирійської опозиції щодо реформування Конституції.

  • У травні 2021 року  на президентських виборах у Сирії з результатом у 95,1% перемогу здобув чинний глава держави Башар Асад.