Спеціальний посланник ООН щодо Сирії Гейр Отто Педерсен заявив, що співголови сирійського конституційного комітету від уряду та опозиції погодилися розробити нову Конституцію.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами Гейра Педерсена, реформування Основного закону веде до виборів у Сирії.

Хаді Аль-Бахра, співголова Конституційного комітету Сирії, заявив, що його опозиційна делегація добивається реформ, зокрема щодо рівних прав для всіх сирійських громадян.

“Оскільки в нинішній Конституції немає поділу влади, це призвело до дисбалансу, і використовувалося неправильним способом”, – сказав він.

Кожна сторона представить свої пункти з усіх питань, серед яких: суверенітет і верховенство закону.

Тривала війна в Сирії виникла в результаті повстання проти правління президента Башара Асада.

Після підтримки союзною Росією Асад повернув собі більшу частину Сирії, але багато районів залишаються поза його контролем: турецькі сили розгорнуті на більшій частині півночі й північного заходу, а сили США розміщені на контрольованих курдами сході й північному сході.

У січні Педерсен заявив, що представники Асада відкинули пропозиції сирійської опозиції щодо реформування Конституції.