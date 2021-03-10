Система охорони здоров’я в більшості найбільших міст Бразилії близька до колапсу через епідемію коронавірусу COVID-19.

Про це інформує агентство ВВС.

За даними провідного бразильського державного Інституту Фіокруз, понад 80% ліжок у відділеннях інтенсивної терапії зайняті в столицях 25 із 27 штатів Бразилії.

Крім того, у 15 столицях штатів є відділення інтенсивної терапії, які завантажені на понад 90% (в тому числі у Ріо-де-Жанейро, Бразиліа і Сан-Паулу). А у двох містах – Порту-Алегрі та Кампу-Гранді – потужності реанімацій вичерпані.

В інституті наголосили, що ці цифри вказують на “перевантаження та навіть крах системи охорони здоров’я” у Бразилії.

У вівторок у країні було зареєстровано 1972 летальні випадки (це новий добовий рекорд) та 70 764 випадки зараження (що на 38% більше, ніж минулого тижня), інформує видання Axios.

Від початку епідемії COVID-19 у країні підтвердили понад 11 млн випадків зараження коронавірусом та більш ніж 268 тисяч смертей.

Бразилія займає друге місце у світі за кількістю смертей (після США) та третє – за кількістю підтверджених випадків (після США та Індії).

У країні циркулює дуже заразний (“бразильський”) штам коронавірусу.

Попри це президент Бразилії Жаїр Болсонару послідовно виступав проти карантинних заходів та консультацій експертів щодо боротьби з коронавірусом. Він неодноразово применшував серйозність ситуації та навіть заявив, що бразильці повинні “припинити скиглити” щодо пандемії.

Мери та губернатори в Бразилії запроваджували певні карантинні заходи. Проте проти цього виступав Болсонару, стверджуючи, що шкода від карантину для економіки країни буде гіршою, ніж наслідки епідемії.

Таку позицію влади прокоментував епідеміолог Інституту Фіокруз Джесем Ореллана. На його думку, в Бразилії “боротьба з COVID-19 була програна в 2020 році, і немає ні найменшого шансу змінити цю трагічну обставину в першій половині 2021 року”.

“Найкраще, що ми можемо зробити, – це сподіватися на диво масової вакцинації або кардинальну зміну в управлінні пандемією. Безкарність в управлінні, здається, є правилом”, – зазначив він.

Що відомо про “бразильський штам” коронавірусу

Як зазначає агентство ВВС, вважається, що дуже заразний мутований “бразильський штам” коронавірусу (Р.1) спочатку виник та розповсюдився у місті Манаус (столиці бразильського штату Амазонас).

Попередні дані Університету Сан-Паулу, Імперського коледжу Лондона та Оксфордського університету свідчать про те, що цей штам може бути вдвічі заразнішим, ніж “оригінальний” варіант вірусу. Вірогідність повторного зараження “бразильським штамом” становить від 25% до 60%.

Минулого тижня Інститут Фіокруз заявив, що P.1 – це лише один із декількох “штамів, які викликають занепокоєння” і стали домінуючими в шести бразильських штатах.

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус описав ситуацію в Бразилії як “дуже тривожну”.

Вчені занепокоєні тим, що Бразилія практично перетворилася на “природню лабораторію”, де люди можуть бачити, що відбувається, коли коронавірус залишається відносно неконтрольованим. Дехто попереджає, що зараз країна є середовищем для розмноження нових варіантів вірусу.

Наразі Бразилія замовила понад 200 мільйонів доз вакцин AstraZeneca та CoronaVac. На сьогодні першу дозу отримали понад 8 мільйонів людей (що становить лише 4% населення).

Згідно з даними Інституту Фіокруз, попередні дослідження вакцини AstraZeneca показали, що вона захистить від “штаму P.1”.

Інше бразильське дослідження показало, що вакцина CoronaVac, виготовлена китайською компанією Sinovac, також ефективна проти цього штаму.

Крім того, днями було опубліковано дослідження, що вакцина Pfizer змогла нейтралізувати “бразильський штам” COVID-19.