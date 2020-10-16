Система охорони здоров'я України зможе витримати 10 тисяч хворих на коронавірус COVID-19 на добу.

Про це розповів в ефірі телеканалу “Україна 24” заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

“Згідно з нашими розрахунками, зараз система охорони здоров’я повинна впоратися (з 10 тис. випадків на добу, – ред.)”, – наголосив Ляшко, відповідаючи на відповідне запитання.

При цьому він уточнив, що мова йде про ситуацію, коли ці випадки будуть розподілені по всій Україні.

“10 тисяч – це ми говоримо про всю країну. Якщо ці 10 тис. будуть локалізовані, наприклад, в Харкові, Києві, в одному місці, то буде складно”, – заявив Ляшко.

Головний санлікар запевнив, що Міністерство охорони здоров’я враховує динаміку розвитку епідемії коронавірусу в кожному регіоні.

“Ми по кожній області прораховуємо варіанти, дивимося динаміку, показники. Щовівторка я спілкуюся з мерами міст, які показують значний приріст за кількістю хворих”, – розповів він.

За словами Ляшка, зараз готовність системи охорони здоров’я України істотно вища, ніж була навесні.

“Коли ми говорили в березні, що вводимо карантин, ми сказали, що у нас колапс системи охорони здоров’я міг настати при тисячі випадків на добу протягом двох тижнів. Сьогодні ми говоримо про те, що ми можемо дійти до 10 тисяч і тримати цей удар… В умовах адаптивного карантину ми можемо зберегти систему охорони здоров’я від колапсу. Буде важко, але система охорони здоров’я буде справлятися, і в цей період працюватиме економіка”, – зазначив він.

(На відео – з 1 год. 17 хв.)