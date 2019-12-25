За чотири роки роботи система державних закупівель ProZorro заощадила для України 100 млрд гривень.

Про це поінформував на своїй сторінці у Facebook міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.

“Одна з перемог. ProZorro заощадила українським платникам податків 100 млрд гривень”, – зазначив він.

За словами Милованова, в грошовому еквіваленті найбільше заощадили в Київській (45,5 млрд), Львівській (5,7 млрд), Дніпропетровській (5,1 млрд), Харківській (4,5 млрд) і Одеській (3,8 млрд) областях.

“Це значною мірою пов’язано з більшою кількістю державних установ у цих областях та, відповідно, більшим обсягом закупівель. Якщо рахувати економію у відсотковому еквіваленті як різницю між початковою вартістю всіх закупівель регіону та підписаними договорами після результатів аукціону, то найбільш економними областями виявилися Тернопільська (10,6 %), Чернівецька (6,59 %), Івано-Франківська (6,52 %), Житомирська(6,15 %) та Львівська (6,05 %)“, – уточнив міністр.

Милованов наголосив, що за чотири роки ProZorro пройшла шлях від волонтерського стартапу до системи, “в якій працюють всі державні установи і зареєстровано понад 200 тисяч підприємців”.

Загальна кількість торгів з моменту запуску системи досягла понад 4 млн, а економія перевищила 100 млрд грн. Система накопичила 100 терабайтів даних про закупівлі.

Близько 90 % зареєстрованих підприємств у ProZorro – малий і середній бізнес. Це найбільший відсоток участі такого бізнесу в закупівлях серед європейських країн. Щомісяця в системі з’являється 3-5 тисяч нових постачальників. За 2019 рік у системі зареєструвалося понад 50 тисяч підприємців.

Милованов нагадав, що з 19 квітня 2020 року набуває чинності нова редакція закону про державні закупівлі, яка передбачає підвищення відповідальності за порушення в закупівлях і штрафи від 25 тисяч грн для закупників до 170 тисяч грн для керівників державних установ.

Серед інших норм закону – зниження порогу для необхідного використання ProZorro з 200 тис. до 50 тис. гривень.

ДОВІДКА. Показник економії в ProZorro рахується як різниця між початковою вартістю закупівлі та сумою підписаного договору після аукціону. Цей індикатор є світовим та загально прийнятим показником. До запровадження ProZorro економія у закупівлях в середньому становила 1-2 %, зараз близько 7-8 %.