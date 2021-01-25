У понеділок компанія Dominion Voting Systems подала позов про дифамацію проти Рудольфа Джуліані, адвоката Дональда Трампа і колишнього мера Нью-Йорка, який зіграв ключову роль в багатомісячній спробі колишнього президента зірвати вибори 2020 року в США.

Про це пише The New York Times.

Dominion – великий виробник обладнання для машин для голосування в США, поступається тільки Election Systems & Software. Під час виборів 2020 року різні моделі машин Dominion використовувалися в більш ніж в двох десятках штатів.

У позові на 107 сторінках, поданому до Федерального окружного суду у Вашингтоні, Джуліані звинувачується в проведенні “вірусної кампанії дезінформації про Dominion”, що складається з “явно неправдивих” тверджень, частково для збагачення за рахунок судових витрат і його подкасту.

Позивач вимагає відшкодування збитків на суму понад 1,3 мільярда доларів і заснований на більш ніж 50 заявах Джуліані, зроблених на слуханнях в законодавчому органі, в Twitter, в своєму подкасті і в консервативних ЗМІ.

Джуліані, один з найближчих радників та довірених осіб Трампа, постійно стикається з негативними наслідками своїх вельми помітних зусиль щодо зміни результатів виборів. У цьому місяці голова судового комітету сенату штату Нью-Йорк офіційно зажадав, щоб судова система штату позбавила його ліцензії на право роботи.

У сукупності з позовом, який компанія подала в цьому місяці проти Сідні Пауелла, ще одного юриста, пов’язаного з Трампом, позивач являє собою поетапне спростування однієї з найдивніших теорій змови, пов’язаних з торішніми виборами. Союзники президента стверджували, що компанія з виробництва машин для голосування, яка також використовувалася в штатах під час перемоги Трампа на виборах 2016 року, якимось чином брала участь у фальсифікації виборів – частково завдяки зв’язкам з давно померлим венесуельським диктатором Уго Чавесом.

“Dominion був заснований у Венесуелі не для того, щоб призначити вибори для Уго Чавеса. Він був заснований в 2002 році в підвалі будинку Джона Поулос в Торонто, щоб допомогти сліпим голосувати паперовими бюлетенями”, – йдеться у позові.

Розміщуючи графік коментарів Джуліані про Dominion в Twitter, його подкасті і для Fox News, компанія зазначає, що Джуліані уникав згадки Dominion в суді, де він міг зіткнутися з юридичними наслідками за наклеп.

“Примітно, що жодна з трьох скарг, підписаних і поданих Джуліані та іншими адвокатами кампанії Трампа у позові Пенсільванії, не містила ніяких звинувачень щодо Dominion”, – йдеться у позові.

Позивач також пов’язує неправдиві заяви Джуліані про Dominion з бунтом у Капітолію 6 січня, зазначаючи, що він згадав компанію в своїй промові на мітингу на користь Трампа перед нападом, а також неодноразово – в соціальних мережах.

Томас А. Клер, юрист, що представляє Dominion, сказав, що безлади не вплинули на рішення подати до суду на Джуліані, але продемонстрували, наскільки серйозно послідовники Трампа сприйняли брехню, розказану про вибори.

Компанія раніше попереджала Джуліані, надіславши електронного листа в кінці грудня, в якому говорилося, що йому потрібно зберегти всі записи про його претензії і припинити робити неправдиві заяви, і попередила, що судовий позов неминучий. Але Джуліані продовжував свої заяви про шахрайство, навіть сперечався в Twitter через кілька днів після отримання листа про необхідність розслідування “фальшивих машин для голосування Dominion”.

Dominion повідомила, що планує подати ще кілька позовів. У позові проти Джуліані йдеться, що він діяв з іншими відомими консерваторами і новинними мережами, включаючи Майка Лінделла, Лу Доббса, Fox News, Fox Business, Newsmax і One America News Network.

Також Клер залишив відкритою можливість судового розгляду і проти Трампа.

“Ми нікого не виключаємо. Очевидно, цей судовий процес проти адвоката президента на один крок наближає колишнього президента до розуміння того, в чому полягала його роль”, – сказав він.

У позові зазначається, наскільки швидко і широко поширилися брехня і помилкові розповіді, що призвели до бунту в Капітолії.

У позові стверджується, що поширення дезінформації про компанію призвело до численних погроз насильством щодо співробітників. Один співробітник отримав текстові повідомлення, в яких говорилося: “Ми вже спостерігаємо за вами. Якщо очистишся, будеш жити”. У голосовому повідомленні служби підтримки говорилося: “Ми повертаємо розстрільну команду”.

Згідно з позовом, через ці загрози Dominion витратила 565 000 доларів США на особисту безпеку. Компанія заявила, що збиток від цілеспрямованої кампанії з дезінформації, влаштованої Джуліані, склав 1,17 мільйона доларів після виборів.