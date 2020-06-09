У Міністерстві внутрішніх справ України розглядають можливість відправляти на перенавчання водіїв, які неодноразово порушили правила дорожнього руху.

Про це розповів в ефірі телеканалу “Україна 24” радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко.

Ініціатива включатиме в себе перездачу іспитів на ПДР та водіння.

“На сьогодні ми розглядаємо можливість того, що якщо людина порушувала правила дорожнього руху кілька разів – ввести таку ініціативу, щоб людину відправляти на перенавчання. Щоб вона могла підтвердити, чи може, чи вміє керувати транспортним засобом, чи знає правила дорожнього руху” , – зазначив Мартиненко.

За його словами, це поки тільки ідея, але вона може бути втілена в життя, якщо кількість порушників ПДР не зменшиться.

“Ми зараз це поки тільки розглядаємо. Але якщо у нас кількість тих, хто порушуватиме швидкісний режим, правила дорожнього руху, що буде фіксуватися фото- і відеофіксацією, не зменшуватиметься, то ми перейдемо до практичного застосування цього”, – заявив Мартиненко.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляв, що МВС ініціює законопроєкт, який позбавить системних порушників правил дорожнього руху водійських посвідчень.

“Якщо штрафів набереться більше 10 або 15, то така особа повинна залишитися без прав, і вона буде змушене перездавати іспит на їх отримання”, – наголошував він.

(На відео – з 1 год. 43 хв.)