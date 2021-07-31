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Ситуація із Чаусом не вплинула на міжнародні відносини, – речник Зеленського

У Зеленського певні, що ситуація із викраденням екссудді Миколи Чауса, не вплинула на відносини із деякими міжнародними партнерами.

Субота, 31 липня 2021, 17:00

Про це у коментарі #Буквам повідомив Сергій Никифоров, речник президента Володимира Зеленського.

Так, на запитання, чи не вплине викрадення Чауса на відносини з міжнародними партнерами, речник президента відповів, що треба питати у них самих.

“Але якщо згадати нещодавню поїздку президента на саміт Асоційованого тріо (України, Грузії та Молдови), то там питання Чауса не вплинуло ані на двосторонні переговори із президенткою Молодови Маєю Санду, ані на багатосторонню зустріч із Саломе Зурабішвілі (президенткою Грузії), Шарлем Мішелем (президентом Європейської ради) і тією ж Санду”, – сказав Никифоров.

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Нагадаємо, що раніше Мая Санду прямо заявила, що до викрадення екссудді в Кишиневі причетні українські спецслужби й до України у зв’язку з цим “є питання”.

Сьогодні Служба безпеки України (СБУ) повідомила, що не викрадала екссуддю Миколу Чауса, а діяла у межах своїх повноважень. Проте українцям таке пояснення здалося доволі дивним.

Хто такий Чаус?

Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

Відтоді він перебував у Молдові. 11 липня президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.

Викрадення Чауса

3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду.

Також було опубліковано відео, на якому, як передбачається, зафіксовано момент викрадення. Згодом ЗМІ Молдови із посиланням на Telegram-канал “Індекс”, що наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України.

Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня. Молдова попросила Україну зняти з нього дипломатичний імунітет.

Детальніше про обставини викрадення і можливих причетних — в матеріалі #Букв.

Теги: Володимир Зеленський, викрадення, Мая Санду, Микола Чаус

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