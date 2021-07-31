Ситуація із Чаусом не вплинула на міжнародні відносини, – речник Зеленського

У Зеленського певні, що ситуація із викраденням екссудді Миколи Чауса, не вплинула на відносини із деякими міжнародними партнерами.

Про це у коментарі #Буквам повідомив Сергій Никифоров, речник президента Володимира Зеленського.

Так, на запитання, чи не вплине викрадення Чауса на відносини з міжнародними партнерами, речник президента відповів, що треба питати у них самих.

“Але якщо згадати нещодавню поїздку президента на саміт Асоційованого тріо (України, Грузії та Молдови), то там питання Чауса не вплинуло ані на двосторонні переговори із президенткою Молодови Маєю Санду, ані на багатосторонню зустріч із Саломе Зурабішвілі (президенткою Грузії), Шарлем Мішелем (президентом Європейської ради) і тією ж Санду”, – сказав Никифоров.

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Нагадаємо, що раніше Мая Санду прямо заявила, що до викрадення екссудді в Кишиневі причетні українські спецслужби й до України у зв’язку з цим “є питання”.

Сьогодні Служба безпеки України (СБУ) повідомила, що не викрадала екссуддю Миколу Чауса, а діяла у межах своїх повноважень. Проте українцям таке пояснення здалося доволі дивним.